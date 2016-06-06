Kaza Mağdurları Derneği Başkanı mağdur etti: Arabayla çarptı, polisi aramadı; dernek avukatını teklif etti!

İstanbul'da Trafik Kazası Tüm Mağdurları Derneği Başkanı Hamdi Kançağı, karıştığı kazanın ardından yaptıklarıyla tartışma yarattı. Trafik Kazası Tüm Mağdurları Derneği Başkanı Hamdi Kançağı, aracıyla 18 yaşındaki Helin Bulut’a çarptı. Olay yerine polisi çağırmadan Bulut'u hastaneye götüren Kançağı, aileye de derneğin avukatının kendilerini savunmasını teklif etti.

Olay İstanbul’da 4 Mayıs’ta yaşandı. Helin Bulut, okula gitmek için evden çıktığı anda Hamdi Kançağı'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kançağı tarafından hastaneye kaldırılan Bulut, sağ ayak bileğindeki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu. Ayağına platin takılan ve 1 aydır yataktan çıkamayan genç kız eğitimini de yarım bırakmak zorunda kaldı.

“Ambulansı da 155’i de aramadı”

Habertürk'ten Sorel Dağıstanlı'nın haberine göre, kızına çarpan sürücüden şikâyetçi olduklarını belirten baba Veysi Bulut olayı şöyle anlattı: “Kızımı arabasıyla hastaneye götürmüş. Ne 155’i aramış ne de ambulansı. Tutanak tutulmamış. Kaza Mağdurları Derneği’nin Başkanı nasıl böyle davranır? Götürdüğü hastanede hekim 3 farklı teşhis koydu, şüphelendik. İyi bir doktor istedik ‘Masraf olur’ dedi.

Üstüne bir de dava için kendi dernek avukatını teklif etti. Sizin mağdur ettiğiniz bir kişiyi sizin avukatınız nasıl savunur?”

Hamdi Kançağı ise kendini şu sözlerle savundu: “Ufacık bir dokunmayla yere oturdu genç kız. Hemen aracımla hastaneye götürdüm...”

155 Polis-İmdat hattını aramadığını kabul eden Kançağı, hastanede görevli polise bilgi verdiğini belirtti. Dernek avukatının davaya bakmasını istediğini belirten Kançağı, “Biz kaza mağdurlarına yardım ediyoruz. O da kaza mağduru neden ayrım yapalım ki!” diye konuştu. Kançağı hakkında “taksirle yaralama” suçundan hazırlanan polis fezlekesi savcılığa gönderildi.