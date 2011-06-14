-KAZA KURŞUNUYLA YARALANAN ÇAVUŞ ŞEHİT ELAZIĞ (A.A) - 14.06.2011 - Tunceli'de arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu sonucu ağır yaralanan uzman çavuş, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Yaklaşık 10 gün önce görev yaptığı Tunceli'nin Ovacık ilçesi Torunoba Karakolunda silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan Jandarma Komando Uzman Çavuş Samet Karslı, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Karslı için Elazığ Asker Hastanesinde uğurlama töreni düzenlendi. Basın mensuplarının alınmadığı törene Elazığ Valisi Muammer Erol, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen ile askeri ve sivil yetkililer katıldı. Şehit Karslı'nın cenazesi daha sonra karayoluyla Kahramanmaraş'a gönderildi.