T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAZA KURŞUNUYLA YARALANAN ÇAVUŞ ŞEHİT ELAZIĞ (A.A)

14 Haziran 2011 15:44

-KAZA KURŞUNUYLA YARALANAN ÇAVUŞ ŞEHİT  ELAZIĞ (A.A) - 14.06.2011 - Tunceli'de arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu sonucu ağır yaralanan uzman çavuş, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Yaklaşık 10 gün önce görev yaptığı Tunceli'nin Ovacık ilçesi Torunoba Karakolunda silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan Jandarma Komando Uzman Çavuş Samet Karslı, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Karslı için Elazığ Asker Hastanesinde uğurlama töreni düzenlendi. Basın mensuplarının alınmadığı törene Elazığ Valisi Muammer Erol, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen ile askeri ve sivil yetkililer katıldı. Şehit Karslı'nın cenazesi daha sonra karayoluyla Kahramanmaraş'a gönderildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24