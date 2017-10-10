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Kaza kurşunuyla şehit olan asker, Konya'da toprağa verildi

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- İZMİR Merkez Komutanlığı emrinde görevliyken başka bir askerin silahının kaza sonucu ateş alması sonucu şehit olan 20 yaşındaki Piyade Ulaştırma Er  Ramazan Özmen, memleketi Konya'da toprağa verildi

10 Ekim 2017 17:19

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- İZMİR Merkez Komutanlığı emrinde görevliyken başka bir askerin silahının kaza sonucu ateş alması sonucu şehit olan 20 yaşındaki Piyade Ulaştırma Er  Ramazan Özmen, memleketi Konya\'da toprağa verildi.
İzmir\'deki Merkez Komutanlığı\'nda askerliğini yapan Piyade Ulaştırma Er Ramazan Özmen, geçen pazar günü görevde olduğu sırada başka bir personel tarafından kazaen vuruldu. Özmen görev yaptığı birliğinde şehit oldu. Şehit Er Ramazan Özmen\'in cenazesi toprağa verilmek üzere dün memleketi Konya\'ya getirildi. 3 kardeşin en büyüğü ve bekar olduğu belirtilen Şehit Özmen için bugün Musalla Mezarlığı\'ndaki namazgahta dini ve askeri tören düzenlendi. Törene, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi  Yakup Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, askeri erkân ve şehit Özmen\'in yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi oldukça üzgün olduğu gözlenen şehidin babası Gani Özmen\'i yakınları teselli etti. Bakan Elvan da baba Özmen\'e başsağlığı diledi.
Terhisine yaklaşık 3 ay kaldığı belirtilen Şehit Ramazan Özmen, namazgâhtaki cenaze namazının ardından Konya Şehitliği\'nde toprağa verildi.

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