Kaza kurbanı yüzücünün ailesinden ABD'ye dava

ABD’de geçirdiği trafik kazası sonrası yaralı kaldırıldığı Memphis Hastanesi’nde böbrek ameliyatının ardından ölen milli yüzücü Merve Terzioğlu için ailesi ABD’de dava açtı.



Kızlarının ihmaller yüzünden öldüğünü savunan ailesi, Elvis Presley’in doğduğu hastaneden tazminat alabilirse bunu öğrencilere burs olarak dağıtacak.



MerveTerzioğlu 29 Mart’ta, yüzme takımından arkadaşları Molly Bates ve Kathlin Dudly’le bir başka arkadaşlarını havalimanında karşılamış, şehre dönüyordu. Molly Bates’in kullandığı cip yolda takla attı. Molly, olay yerinde yaşamını yitirirken, Merve ve Kathlin, Memphis Hastanesi’ne kaldırıldı. Milli yüzücü, ortopedi operasyonunun ardından böbrek ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası Merve’nin kalbi pıhtı atması sonucu durdu. Görevliler durumu birkaç dakika geç fark etti. Elektroşokla kalbi yeniden çalıştırılan genç yüzücünün, bu sırada beyninde önemli ölçüde hasar oluştu. 48 saat solunum cihazına bağlı yaşayan Merve, 8 gün sonra 22 yaşında yaşamını yitirdi. Murat Terzioğlu, otomobilden en iyi durumda kızının çıktığını belirterek, Merve’nin ölümünün doktor ve hemşirelerin ihmalleri yüzünden olduğunu savunuyor. Murat Terzioğlu, "Bu kaza ölümü değil ihmal cinayetidir. Onu öldürenlerin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.



Avukatlar Yalçın Karadağ ve Jeff Rosenblum’a yetki verdiklerini belirten Terzioğlu, 29 Eylül’de biri UT Medical Group diğeri de ameliyatı yapan doktor ve hemşireler Robert Gold, Maxim Davis, Deborah Love, Sharon Lucus, Tiffany Bee, John Zanella, Xavier Packianathan olmak üzere iki ayrı dava açtıklarını anlattı. Kazada yaralanarak komaya giren kızının iki arkadaşının kurtarıldığını belirten Murat Terzioğlu, "Benim kızım komaya bile girmemişti. Doktorlar, kızımın erkek arkadaşına ’Önemli bir şey yok, bir iki küçük operasyonla sağlığına kavuşur’ demişti. İhmaller kızımı benden aldı. Ben de suçluların elinden lisanslarını alacağım" dedi.



ABD’de çok değerli yüzücü ödülü aldı



24 Şubat 1987’de doğan Merve 6 yaşında yüzmeye başladı, 7 yaşındayken ilk madalyasını kazandı. 2005’te ABD’ye giden milli yüzücü, geride ulusal ve uluslararası yarışmalarda 40 birincilik, onlarca Türkiye rekoru bıraktı. Burslu okuduğu ABD’de üniversitesi adına katıldığı yarışmada "Çok Değerli Yüzücü" ödülünü aldı.