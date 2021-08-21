Evde bayılan Kubilay Aka: Kafam cama girmiş, dikiş attırdık

Geçen hafta evinde talihsiz bir kaza geçiren Kubilay Aka, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Oyuncu Kubilay Aka, rol aldığı 'Bunu Bi Düşünün' adlı dizinin tanıtımında objektif karşısına geçti.Geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçirerek, düşen ve kafasına dikiş atılan Aka, muhabirlerle sohbet etti.

"Şekerden şüpheleniyoruz"

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Vallahi şekerden şüpheleniyoruz, tekrar bir kontrol ettireceğiz dikişler çıktıktan sonra. Evde bir düşüp, bayıldım. Kafam cama girmiş. Dikiş attırdık, çok şükür tomografide kötü bir şey çıkmadı. Allah daha kötüsünden korusun" dedi.