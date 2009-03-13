Kaza Boeing'in hatasını ortaya çıkardı

Zaman’da yayımlanan habere göre; havayolu şirketleri uçağın yerden yüksekliğini gösteren cihazla ilgili yaşadıkları sorunları yıllardır Boeing'e bildiriyordu. Ancak firma arızanın kaynağını bir türlü tespit edemedi. Son olarak 11 Şubat'ta havayolu şirketlerine altimetre konusunda bir yazı gönderdi. Yazı 'uyarı' değil sadece 'tavsiye' niteliği taşıyordu. Amerikalı firma 11 Şubat'ta da internet sitesinde problemle ilgili özel bilgilendirme sayfası (blog) oluşturdu. Burada havayolu şirketlerine cihazda en çok karşılaşılan dört teknik sorun için sorular yönetildi. Cevapla- ra göre hazırlanacak tavsiye metninin ise 23 Eylül 2009'da yayın-lanabileceği bildirildi.THY uçağının 25 Şubat'ta Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inişi sırasında ortaya çıkan radyo altimetre (irtifa göstergesi) arızası ile ilgili Boeing'i zor durumda bırakacak yeni iddialar ortaya atıldı. Havayolu şirket yetkilileri, Boeing'in söz konusu problemle ilgili resmî internet sitesinde blog sayfası açtığını söyledi. Özel şifreyle girilen sayfada, filosunda 737 tipi uçak bulunduran şirketlere radyo altimetre ile ilgili sorunlarını yazmaları istendi. 11 Şubat'ta oluşturulan blog'da ayrıca havayollarına 4 soru yöneltildi. Tüm şirketlerin buna cevap vermesi talep edildi. Arızanın tam manasıyla neden kaynaklandığını belirlemeye çalışan Boeing, soruların cevaplarını 23 Eylül'de yayınlayacağını belirtirken, şirketlerin buna göre gerekli tedbiri almasını istedi.Boeing'in, filosunda 737 tipi uçak bulunduran şirketlerden cevaplamasını istediği sorular şunlar: 1- Radyo altimetre raporları iklime bağlı olarak değişkenlik gösteriyor mu? Cihaz anteninin kaldırılması sırasında korozyon veya kirlilik gibi belirtileri gözleniyor mu?2- Yere Yakınsın Uyarı Sistemi'nde (GPWS) bazı olumsuzluklar rapor edildi mi?3- Diğer sistemlerde herhangi bir arıza yaşandı mı ve hangi sistemlerde ne tür semptomlar gözlendi?4- Bazı havayolu şirketlerinde konnektörün (antene bağlanan konnektör) etrafının (tozdan korunmak amacıyla) sarıldığı tespit edildi. Bu uygulama herhangi bir iyileşme sağladı mı?Hollanda'daki kazaya rağmen THY'nin yolcu sayısı arttıTürk Hava Yolları'nın (THY) Amsterdam'da yaptığı kaza sonrası yolcuların uçuşlarından vazgeçmediği aksine daha çok kişinin uçakla seyahati tercih ettiği ortaya çıktı. THY, 25 Şubat'taki kazaya rağmen yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 artırdı. Özellikle dış hat uçuşlarında yüzde 22'lik artış yaşandığı görüldü. Şirketin 23 Şubat-1 Mart arasındaki verilerine göre yolcu sayısı 2008'e kıyasla yüzde 12,8 artışla 385 bin olarak gerçekleşti. Konma sayısını yüzde 9,1 artıran THY, kargo-posta taşıma oranını da yüzde 5 yükseltti. En dikkat çekici artış dış hatlarda yaşandı. Kazanın Hollanda'da meydana gelmesi nedeniyle yurtdışı uçuşlarda yolcu kaybı olacağı bekleniyordu. Ancak THY, bu beklentinin aksine aynı dönemde yolcu sayısını yüzde 22 yükselterek 194 bine çıkardı. İç hat uçuşlarındaki yolcu sayısı ise 182 binden 190 bine yükseldi.