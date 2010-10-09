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KAZA ANINI GÖRÜNTÜLEDİ FETHİYE (A.A)

09 Ekim 2010 19:27

-KAZA ANINI GÖRÜNTÜLEDİ FETHİYE (A.A) - 09.10.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki İranlı turistin hayatını kaybettiği yamaç paraşütü kazası, amatör kamerayla kaydedildi.   Fethiye'ye bağlı Ölüdeniz beldesi Babadağı'nda, dün akşam, single uçuş (sporcunun yamaç paraşütünü tek başına kontrol etmesi) yaptığı sırada denize düşerek hayatını kaybeden İranlı turist Loghman Afkhamı'ın (37), geçirdiği kaza anının bir vatandaş tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.  Amatör kamerayla kaydedilen kaza görüntülerinde, baygın olduğu izlenimi veren İranlı turisttin paraşütünün kontrolsüz bir şekilde denize düşmesi, jandarma ile su sporları görevlilerinin turisti bir bota alarak karaya çıkarma anları yer alıyor.  Bu arada, Afkhamı'ın otopsisinin Fethiye Devlet Hastanesinde yapıldığı belirtildi. Turistin, ölüm nedeninin boğulma olarak kayda geçtiği ve cenazenin ülkesine gönderilmesi için konsolosluk yetkilileri ile temasa geçildiği bildirildi. 

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