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KAZA ANI KAMERADA: ÖNCE MOTOSİKLETE ARDINDAN KAMYONETE ÇARPTI

  Haber: İstanbul DHA Sultanbeyli'de dönüş yapmaya hazırlanan motosiklete çarpan başka bir motosiklet hızını alamayarak kaldırım çalışması için park eden kamyonete çarptı

18 Mart 2018 19:20

 

Haber: İstanbul DHA
Sultanbeyli\'de dönüş yapmaya hazırlanan motosiklete çarpan başka bir motosiklet hızını alamayarak kaldırım çalışması için park eden kamyonete çarptı. Kazada kamyonete çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 14.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dönüş yapmaya hazırlanan bir motosiklete arkadan gelen başka bir motosiklet hafif şekilde çarpıyor. Çarpma sonrası motosiklet dönüşünü tamamlarken arkadan gelen motosikletin sürücüsü direksiyon hakimeyitini kaybediyor. Hızını alamayan motosiklet, kaldırım çalışması için park eden kamyonete çarptı. Kazada kamyonete çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Dönüş yapan motosiklet
-Arkadan gelen motosiklet
-Çarpışmaları
-Motosikletin dönüşü
-Diğer motosikletin kamyonete çarpması
-Yere düşmeleri
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Yerdeki motosiklet
-Çevredeki vatandaşlar
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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