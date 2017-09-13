Kaz Dağları'na 'termik santral' projesi dördüncü kez gündemde

Türkiye’nin oksijen deposu Kaz Dağları’nın yanı başındaki Yenice’de halkın mücadelesiyle üç kez rafa kalkan Yenice Çırpılar Termik Santral projesi dördüncü kez gündemde.

Proje gerçekleşirse aynı zamanda Türkiye’nin en önemli tarım alanlarından biri olan bölge, kömür külüne boğulacak.

Santral projesi hayata geçerse, Agonya Ovası’nın Amerika ve Avrupa’ya ihraç ürünü olan Yenice kapya biberi, bölgenin diğer önemli gelir kaynağı hayvan besi yemi olan mısır üretimi darbe alacak.

Cumhuriyet'en Hazal Ocak'ın haberine göre, Kapya biberi yetiştiricilerinden Hüseyin Soylu, tüm yurttaşları bugün saat 10.30’da Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleşecek Çırpılar Kömürlü Termik Santrali İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı öncesi dayanışmaya çağırdı. Soylu, “Yarının kaderi bugündür. Yarın Kaz Dağları’na yazık oldu demeyelim” dedi.

Çanakkale’de Türkiye’nin okijen deposu Kaz Dağları’nın yanı başındaki Yenice’de halkın mücadelesiyle üç kez rafa kalkan Yenice Çırpılar Termik Santrali projesi dördüncü kez gündemde. Taşzemin İnşaat Madenciliğin, Yenice ilçesine bağlı Çırpılar köyünde, kurmak istediği santralın toplam kurulu gücü 200 megavat olacak. Yılda 2.6 milyon kömür tüketecek ve 90 futbol sahası büyüklüğünde bir alan 465 bin ton külün depolanması için kullanılacak. Agonya Ovası’ndaki 75 köy muhtarının 65’inin itiraz dilekçesiyle, daha önce 2 buçuk yıllık süreçte üç kez İDK toplantısı ertelendi. Muhtarlar, projenin Türkiye’nin en önemli ve en değerli orman varlıklarından olan Kaz Dağları’na önemli çevresel zararlar vereceğini belirtiyor. Bölgede yaklaşık 25 bin kişi yaşıyor, 60 bin dönüm arazide tarım ve hayvancılık yapılıyor.

İlk kez yaşıyoruz

Tarımla geçinen eski Kayatepe köyü muhtarı Hüseyin Soylu ile geçen cumartesi Yeryüzü Derneği’nin düzenlediği “Termik Santrallar ve İnsan Hakları İhlalleri” konulu sempozyumda bir araya geldik. 51 yaşındaki Soylu, doğma büyüme Yeniceli. Soylu, ilk ÇED toplantısını kızının haber verdiğini ve çamurlu ayakkabılarıyla toplantıya gittiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bizim ovada yetişmeyen hiçbir bitki yok. Oksijeni boldur buranın. Sütümüz her şeyimiz çok iyidir. Buradaki tek baca da evlerimizi bacası. Dağlarda yeşilin her tonu var. Binlerce yıllık çınar ağaçları bile var. Dağlar hem üstünde yaşayan bitkileri, canlıları, hayvanları hem de eteklerinde yaşayan bizlere hayat veriyor. Biz yatırımlara değil yatırımın yerine karşıyız.”

Bölge halkı santrale karşı mücadeleye hazırlanıyor. Yenice kapya biberi bölgede üretiliyor, yurtdışına ihraç ediliyor. Kaz Dağları’na kıymayın