Kayyum: Melek İpek'in kaldığı rezidans da bizim ama ikametini engellemek aklımızdan geçmez

Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına ve kayyumluğa atanan Hasan Ölçer, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek’e zulmetmediklerini iddia etti. Ölçer, Melek İpek'in Ankara Oran’da bir rezidansta kaldığını söyleyerek, “Orası da bize ait olmasına rağmen Melek İpek Hanım’ın orada ikamet etmesini engelliyor değiliz. Engellemek aklımızın ucundan bile geçmez” dedi.

Melek İpek yaklaşık 10 gün önce hastane dönüşünde kapının önünde bekleyen kimliği belirsiz kişilerce evine alınmadığını söylemiş, "Bir insan kendi evine giremiyorsa Türkiye bitmiştir" demişti.

Kayyum Hasan Ölçer’in Melek İpek yazısı için kendisini aradığını söyleyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü (23 Şubat 2016) köşe yazısında, Ölçer sözlerini şöyle aktardı:

“Biz Melek İpek’e zulmetmiyoruz. Koza İpek Holding’e ait çok sayıda gayrimenkuller var. İstanbul Bebek’teki yalı ile Ankara İncek’teki malikâne bu gayrimenkuller arasında. Bu iki yer, holdingin tapulu malı... Bunların amacı, resmi kayıtlarda şöyle anlatılıyor: Şirket tarafından misafirhane, lojman, temsil ve ağırlama için kullanılır.

Yine Koza İpek Grubu’nun tapulu malı olan Ankara Oran’da da bir rezidans var. Melek İpek Hanım, o rezidansta kalıyor. Kendisinin resmi adresi de orası... Orası da bize ait olmasına rağmen Melek İpek Hanım’ın orada ikamet etmesini engelliyor değiliz. Engellemek aklımızın ucundan bile geçmez.

Biz bugün Bebek’teki yalı ile İncek’teki malikâneyi “misafirhane” ya da “lojman” olarak da kullanmıyoruz. Çünkü bunların masrafı çok... Bir tanesinin aylık ısınma masrafı bile 20/25 bin lira.”