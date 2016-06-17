Kayyum, maaşları verilmediği için açlık grevi yapan işçileri işten çıkardı

Zonguldak'ta çalıştıkları madene kayyum atanmasının ardından maaşlarını alamadıkları için açlık grevi yapan işçiler, eylemin sona ermesinin ardından işten çıkarıldı.

Kilimli ilçesindeki madende 4 Nisan'da iş bırakan Deka Madencilik A.Ş. ve bu şirkete bağlı Balçın Madencilik'te çalışan 282 işçi, 4 aydır ücretlerini alamadıkları için eylem yapmaya başladı. İşçilerden 85'i 18 Mayıs'ta çalıştıkları kömür ocağına girerek dışarı çıkmama ve açlık grevi eylemi yaptı. Sağlık sorunları nedeniyle maden ocağından çıkan 68 işçinin ardından, alacaklarının ödenmesiyle 17 işçi de eylemlerini 11. gününde bitirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Gürkay Gündoğan'ın haberine göre; Deka ve Balçınlar Madencilik'te çalışan 282 işçi, bugün (17 Haziran 2016) itibariyle toplu olarak işten çıkarıldı.

"Kayyum mağdur etmeye devam ediyor"

Şirket işçilerin, maden ocaklarında üretimin durdurulması nedeniyle İş Kanunu'nun ilgili maddesi gereği toplu olarak işten çıkarıldığı belirtti. İşsiz kalan madenciler, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne giderek işsizlik maaşı başvurusu yaptı.

İşçi temsilcisi Cemal Akın, kayyum tarafından mağdur edilmeye devam edildiklerini söyledi. Bütün arkadaşlarının maddi olarak çok kötü durumda olduğunu anlatan Akın, şöyle konuştu: "Şirket bizim toplu çıkışımızı verdi. Biz istemedik. Maaşlarımızın bir kısmı ödenmişti. Benim 5900 lira alacağım duruyor. Benim gibi birçok madenci arkadaşım var alacaklı. Tazminatlarımızı ve maaşlarımızı sorduğumuzda 'mahkemeye verin' diyorlar. Biz hemen mahkemeye vermek istemiyoruz. Alacaklarımızı ödeseler şimdilik yeter. Eylemi en son bitiren 17 işçi arkadaşımız alacaklarını aldı bir tek. Biz hâlâ bekliyoruz. Şimdi de toplu çıkışımız verildi."