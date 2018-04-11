"Kayyımla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi'nde mevzuata aykırı sorular soruldu" iddiası

Kayyım tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçilerin belediye şirketine geçiş sınavının zamanında yapılmadığı ve sınav sonuçlarını zamanında duyurmadığı belirtildi. Sınavda işçilere “Dünyanın en büyük adası nedir”, “Matbaayı getiren ilk Türk kimdir”, “Hazreti Muhammet’in ilk eşinin adı nedir” gibi sorular sorulduğu öne sürüldü.

Evrensel'de yayınlanan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı tebliğe göre taşeron işçilerin merkezi idarelerde kadroya, yerel idarelerde ise yerel idarelerin şirketlerine geçişinin 2 Nisan 2018 tarihine kadar tamamlanması gerekiyordu. 2 Nisan’a kadar sınavların yapılması, sınav sonuçlarının kesinleşmesi ve geçiş işleminin tamamlanması yasal zorunluluktu. Ancak Van Büyükşehir Belediyesi, sınavı son tarih olan 2 Nisan’dan sadece bir hafta önce yaptı. Sınav sonuçları ise 9 Nisan’da yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı tebliğe göre belediyelerin yapacağı taşeron işçi sınavlarında sorular her bir ilin valiliği tarafından hazırlanacaktı. Sorular, işçilerin yaptıkları işlerle ilgili ve yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerindeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olacaktı. Belediyeler ise bu sorular içinden seçeceği soruları işçilere yöneltecekti.

Van Büyükşehir Belediyesi, taşeron işçiler için sözlü sınav yaparken, bu kuralların hiçbirisini uygulamadı. Belediyeyi yöneten kayyım tarafından oluşturulan sınav komisyonu, işçilere işle hiçbir ilgisi olmayan şu soruları sordu: Dünyanın en büyük adası nedir? Matbaayı getiren ilk Türk kimdir? Camın hammaddesi nedir? Hazreti Muhammet’in ilk eşinin adı nedir? Bursa ile İstanbul arasında kurulan köprünün adı nedir?

Sınavla ilgili tüm yasal kuralları çiğneyen ve kendi kriterlerini uygulayan Belediye, sınav sonuçlarını 9 Nisan’da internet sitesinden duyurdu. Sonuçlara göre sınava katılan 1700 işçiden 1334 işçi başarılı, 366 işçi başarısız sayıldı. Böylece yasal kurallara aykırı yapılan sınav neticesinde her 5 işçiden 1’i başarısız sayılmış oldu.

BÖYLE BUYURDU KAYYIM!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı tebliğe göre sınav sonuçlarına itiraz hakkı var. Tebliğe göre itirazlar her ilde valilikler bünyesinde kurulan sınav itiraz komisyonlarına yapılabiliyor. Ancak Van Büyükşehir Belediyesi, sınav sonuçlarını duyurduğu ilanında itirazların Belediyeye yapılmasını istedi. Sürece ilişkin tüm kuralları tanımayan, kendi kurallarını hukuka aykırı bir biçimde uygulayan kayyım, itirazlarla ilgili olarak da kendi kriterini getirdi.

Ancak sınavda başarısız sayılan işçiler, Van Valiliği Sınav İtiraz Komisyonuna itiraz edecek. Van Valiliği Sınav İtiraz Komisyonu, işçilerin itirazlarını yerinde görürse, işçiler belediye şirketlerine geçmeye hak kazanacak. Aksi takdirde işçiler, hem belediye şirketlerine geçirilmeyecek, hem de işsiz kalacak. Bu durumda işçiler için tek seçenek dava yoluna gitmek olacak.

Van Büyükşehir Belediyesine atanan kayyım yönetiminin başında Belediye Başkanı sıfatıyla Murat Zorluoğlu bulunuyor. Murat Zorluoğlu aynı zamanda Van Valisi. Dolayısıyla hem Valiliğin hem Belediyenin başında bulunan Murat Zorluoğlu, yaşanan skandaldan birinci derecede sorumlu.