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Kayyımın ‘yenilediği’ 3 dilli tabelada Ermenice silindi!

Derik Belediyesi’nde Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı tabela bulunuyordu

14 Eylül 2016 02:23

Mardin’in kayyım atanan Derik İlçe Belediyesi'nin indirilen Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı tabelası, akşam saatlerinde yeniden yerine asıldı. Kayyım olarak atanan Muhammed Fatih Safitürk yenilendikten sonra tekrar asacağını belirttiği tabeladan Ermenice’nin çıkartılacağına dair herhangi bir bilgi vermemişti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Derik'te DBP'li Belediye'ye kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, Belediyenin her iki cephesine bulunan ve üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Ermenice 'Derik Belediyesi' yazılı olan tabelayı dün akşam söktürdü. Kaymakam'ın talimatı ile polis söktüğü tabelanın yerine Türk bayrağı asarken, yaklaşık bir yıldır asılı olan tabelanın sökülmesi tepkilere yol açtı. Şu anda Belediye binasında her hangi bir tabela bulunmazken, sadece girişte üzerinde Kürtçe, "Hoş geldiniz" yazısı kaldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki üzerinde Kürtçe yazılı olan Belediye tabelasının kayyum sökülmesi üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konunun terör olduğunu, kürtçe ile bir sorun bulunmadığını belirterek tepki göstermiş ve sökülen tabela bugün yerine konulmuştu.

Derik Belediyesi'ne Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün kayyum olarak atanmasının ardından dün akşam sökülen Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı tabelanın yerine yenisi asıldı. Ermenice'nin çıkarıldığı Türkçe ve Kürtçe yazılı mavi-bayaz ve kırmızı -beyaz renklerdeki iki tabelanın asılması sırasında polis ekipleri belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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