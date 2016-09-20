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Kayyımı protesto eden 2 kişi tutuklandı!

Protestocular, ‘terör örgütü üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı

20 Eylül 2016 01:31

İçişleri Bakanlığı'nca Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto ettiği için gözaltına alınanlardan 2'si ‘terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkari'de gözaltına alınan bazı meclis üyeleri ile HDP ve DBP'lilerin bulunduğu 27 kişiden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aralarında kayyımdan önceki süreçte belediye başkanlığına vekalet eden Fatma Yıldız'ın da bulunduğu 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden M.E. ile S.D. ‘terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Yıldız ve 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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