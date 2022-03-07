Kayyım yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü sahilini imara açtı

Kayyım yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinde bulunan sahil şeridini kapsayan yaklaşık 66 hektarlık alanı “Kıyı Kanunu Yönetmeliği’nden” çıkararak imara açtı.

1 Şubat’ta askıya çıkarılan bölgenin ticaret ve hizmet sektörü alanına dönüştürülmesi planlanıyor. Van Gölü kıyısının imara açılması ve ticari alana dönüştürmek istenmesinin “gizli” bir şekilde yapılmaya çalışıldığının altını çizen İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şube Başkanı Mihail Atik, “Büyükşehir Belediyesi’nin Edremit sahilini kapsayan 66 hektarlık alanda imar plan revizyonu içeren bir çalışma yaptı. Bu revizyonu gerçekleştirmeye çalışırken, kentteki sivil toplum kuruluşları, konunun uzmanları dahil edilmeden gizli saklı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu durum hayata geçerse Edremit sahilinde büyük bir kayyum olacak ve talan planı da uygulanmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.

"Van deprem bölgesi"

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan haberde Edremit sahil arazisinin konut yapımına uygun olmadığını belirten Atik, “Özelleştirilmeyle beraber artık kıyı şeridi belirli şahısların olacak ve istedikleri şekilde bir şeyler inşa edecekler. Sahili imara açarken bazı kıstasları maalesef göz ardı ettiler. Bölgenin imara açılması Kıyı Kanun Yönetmeliği’ne göre yasaktır. Bu araziyi kıyı kanunu yönetmeliğinden çıkararak konut yapılabilir bir duruma dönüştürecekler. Kanunda kıyı şeridinin ilk 100 metresinde ticaret, turizm, konut alanı yapılmaz. Kıyılarda ancak park alan, yeşil alan yapılabilir. Bu kanunda kamuoyunun faydası olmayan hiçbir şey yapılamaz kuralı var. Ama bu kuralın ihlal edildiğini görebiliyoruz. Ayrıca Van’ın deprem bölgesi olmasından kaynaklı kıyıda konut yapılaşmasına gidilerse ilerde deprem olması durumda binlerce insanın ölümüne neden olabilir” diye konuştu.