Kayyım tarafından yönetilen THK'nın 11 yangın söndürme uçağı bugün satılıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edilen günlerde kayyım heyeti tarafından yönetilen THK’nın varlıklarının satışı devam ediyor. Bugün 11 yangın söndürme uçağı için ihale düzenlenecek.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in haberine göre, THK bugün, ‘Belli istekliler arasında ihale usulü” ile ‘Hava Aracı Satış İhalesi’ yapacak. Saat 14.30’da açılacak ihalede 11 adet M-18 A/B Dromader uçağının ve depoda bulunan formlu/formsuz malzemelerinin satışı gerçekleştirilecek. THK 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değil. Dolayısıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbest.

Dromader uçaklar sarp arazilerde, su noktalarından uzak olan ormanlarda, farklı noktalara konuşlanıp hızlı müdahale ile alevlerin kontrol altına alınmasını sağlıyordu. Zirai ilaçlamada da kullanılabilen bu uçaklar 2015’ten bu yana atıl tutuluyordu.

Göl veya deniz kenarındaki büyük orman yangınlarında ise tam 35 yıl boyunca yine THK’nın işlettiği CL215 amfibik yani hem suya hem de karaya inen uçaklar ile söndürme helikopterleri kullanıldı. THK’nın 6’sı faal 9 CL215 uçağı 2 yıldır hangarlarda bekletiliyor. Orman Bakanlığı, geçen yıl tüm eleştirilere rağmen THK uçaklarının hangardan çıkmasına izin vermedi. Bu nedenle müdahalede yetersiz kalındı. Sadece İzmir’de 500 hektar orman kül oldu. Bu yıl da 20 Şubat’ta açılan orman yangını söndürme uçağı ihalesinde öyle bir şartname hazırlandı ki THK’nın ‘Ateş Kuşu’ adı verilen 9 CL-215 uçağı ihaleye giremedi. THK’nın CL 215 uçakları 4 bin 900 litre kapasiteliydi, ihalede 5 bin litre şartı konuldu.

Geçen yaz İzmir'de çıkan ve günlerce söndürülemeyen orman yangınları THK ile Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli arasında tartışmaya neden olmuştu.