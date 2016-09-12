Kayyım olarak atandı; sosyal medyada bu fotoğrafı paylaştı

İçişleri Bakanlığı’nca Ağrı’nın Diyadin İlçesi Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Kaymakam Mekan Çeviren, Türk bayrakları ve Atatürk posteri astığı belediye binasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

11 Eylül sabahı odağından DBP'nin bulunduğu 2 il, 24 ilçe ve 2 beldede toplam 28 belediyeye, 'PKK' ve 'FETÖ' yardım ve destek verdikleri iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Kayyum olarak atananlar dün sabah saatlerinde görevlerine başladı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Ağrı’nın Diyadin İlçe Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mekan Çeviren 3 katlı belediyenin girişine Atatürk posteri ve pencerelerine de Türk bayrakları astırdı. Gece ışıkları yakılan belediyenin önünde duran bir kişinin de Türk bayrağını sallarken çekilen fotoğrafı ’Diyadin Belediyesi’ yazısı ile sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.

Diyadin’in DBP’li Belediye Başkanı Hazal Aras, bir süre önce gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.