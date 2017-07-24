Kayyım atanan Silopi Belediyesi 10 gün çalıştırdığı 113 işçinin ücretini ödemedi

Kayyım atanan Şırnak'ın Silopi Belediyesi, geçtiğimiz aylarda taşeron şirket ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshederek 113 personelin işine son verdi. Sözleşmesi feshedilen firmanın bütün araçları geri verilirken, işlerine son verilen işçilere herhangi bir tebligatta bulunulmadı. 113 işçi ödenmeyen 10 günlük alacakları için belediyeye tazminat davası açtı.

DİHA'nın haberine göre işlerine son verildiğinden haberleri dahi olmadan 10 gün ek olarak çalışan işçiler, daha sonra telefonla aranarak, “Yarın işe gelmeyin" denildi. İşçilerin 10 günlük emeklerinin karşılığının verilmediğini dile getiren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) Genel-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Zeynep İdin, "Bunu kayyum değil de daha önceki belediye yapsaydı, müfettişler çoktan gelip araştırma yapardı” dedi.

"Fatura bütün işçilere kesiliyor"

Konu hakkında yetkililer ile görüşmelerine rağmen somut bir cevap alamadıklarını belirten İdin, işçilerin mağduriyetine dikkat çekti. Şehir içi otobüslerinde çalışan 6 şoföre belediye tarafından verilen avans nedeniyle 113 işçinin mağdur edildiğini kaydeden İdin, "Şoförlere verilen avans geri istendi. Belediye, bu avansı almadığı sürece diğer 113 işçinin de ödeneğinin yapılmayacağını dile getirdi. Birkaç işçiden bu kesintiyi yapmak yerine fatura bütün işçilere kesiliyor" dedi.

Tazminat davası açıldı

Emekleri gasp edilen işçiler için tazminat davası açtıkları bilgisini paylaşan İdin, 8 ayı kalan sözleşmenin erken bitirilmemesi gerektiğini söyledi. Yeni bir sözleşme durumunda öncelik olarak kendi işçilerinin alınması gerektiğinin altını çizen İdin, “İşçilerin belediyeye yeniden işe başlamaları için dava açmalarını istedik. Fakat işçiler belediyede çalışmak istemediklerini belirttikleri için tazminat davası açmamızı istediler” diye konuştu.

"İşçinin emeğine göz dikiyorlar"

Toplu İş Sözleşmelerinin (TİS) bulunmasına rağmen işçilere ödemelerinin yapılmamasının suç olduğunu ifade eden İdin, “İşçi bir saat bile çalışsa emeğinin karşılığını almalı. Şırnak ve ilçelerinde işsiz bırakılanların mağduriyeti görülmüyor. İşçinin ve emekçinin emeğine göz dikiyorlar" dedi.