Kayyım atanan belediyeden gece yarısı operasyonu; Roboski Anıtı kaldırıldı, isimler söküldü!

Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi’ne atanan kayyım, Şırnak'ın Uludere ilçesinde Irak sınırında TSK tarafından düzenlenen hava operasyonunda PKK'lı zannedilerek öldürülen 34 sivil için yaptırdığı 'Roboski Anıtı' ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan insan başlı aslan heykellerini kaldırdı. Kayyım atanan belediyelerden, anıt ve heykelin kaldırılmasıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Kayapınar Belediyesi tarafından 25 Aralık 2013'te yaptırılan ve Şırnak'ın Uludere ilçesinde Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin adlarının yazılı olduğu 'Roboski Anıtı' dün gece polisler tarafından söküldü. Dicle Kent bulvarı üzerindeki bir parkta bulunan ve ortasında anne, çevresinde ise bombaları simgeleyen figürlerin bulunduğu 'Roboski Anıtı'nın çevresinde ise yaşamını yitiren 34 kişinin isimleri yer alıyordu. Kayapınar Belediye Meclisi'nin 2013 Ağustos ayı toplantısında alınan karar ile kurulan anıtın söktürülmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Büyükşehir'in önündeki insan başlı aslan heykelleri de söküldü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan 2 insan başlı aslan heykeli de dün Belediye yönetimi tarafından kaldırıldı. Belediye yönetimi konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. İnsan başlı aslan figürleri, Mezopotamya'ya özgü Asurlar döneminde tapınak ya da kutsal sayılan mekanların koruyucuları olarak biliniyor.