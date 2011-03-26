-KAYSERİ'YE 1,5 YIL SONRA GELEN ACI HABER KAYSERİ (A.A) - 26.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan 3 çocuğun cesetlerine ulaşıldığı haberini televizyondan öğrenen aileler yasa boğuldu. Ramazan Bayramı'nda şeker toplamaya çıkan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında bir kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı, zanlının ifadeleri doğrultusunda Yozgat'ın Çayıralan ilçesi yakınlarında çocuklara ait kıyafetlerin bulunduğu haberi ailelere ulaştı. Çocuklarının cesetlerinin bulunduğu haberini televizyondan öğrenen Tekin ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Olayı haber alan yakınları da Tekin ailesinin Talas ilçesindeki evlerine geldi. Çocuklarının cesetlerinin bulunduğu yönündeki haberlere ilişkin olarak henüz kendilerine bilgi verilmediğini ifade eden baba Hamza Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iddiaları televizyondan öğrendiklerini belirtti. Emniyet Müdürlüğü'nden kendilerine sağlıklı bilgi verilmediğini, bu nedenle belirsizlik yaşadıklarını dile getiren Tekin, ''Çocuklarımızın cesetlerinin bulunduğunu televizyondan duyduk. Onun dışında bize herhangi bir bilgi verilmedi. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Polis, sadece olayı aydınlatmak için iyi yolda olduklarını söyledi. Hiçbir şey bilmememiz beni bitiriyor. Çocuklarımızı kim, nasıl öldürmüş, cesetleri bulunmuş mu? Bir şey bilmiyoruz. Bize şu ana kadar herhangi bir bilgi veren olmadı'' diye konuştu. Kayseri'nin Talas ilçesinde, 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kız kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın 2. günü şeker toplamak için evlerinden ayrılmış, ancak geri dönmemişti. Polis ekiplerince Talas ilçesinde ve Kayseri kent merkeziyle çevre ilçelerde, jandarma ekiplerince de açık arazilerde yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Yaklaşık, 1,5 yıldır devam eden arama çalışmaları, Kayseri ile sınırlı kalmamış ve ülke geneline yayılmıştı. Kayıp çocukların bulunması için özel ekip oluşturulmuş, ülke genelinde kayıp ve buluntu çocuklarla ilgili her türlü ihbar titizlikle değerlendirilmişti. TBMM'de kurulan Kayıp Çocukları Araştırma Komisyonu da, çocuklarla ilgili çalışma yapmıştı. Kaybolan çocukların en büyüğü olan Türkan Ay'ın babası İbrahim Ay da, 3 çocuğa ait olduğu sanılan cesetlerin bulunduğu yönündeki haberin umutlarını yıktığını söyledi. İbrahim Ay, ''Bu olayda görgü tanığı aradık ama bulamadık. Bu işi duyup bilenler mutlaka vardı. Herkesin gözü aydın. Elbirliği ile bu 3 çocuğu öldürdük'' diye konuştu.