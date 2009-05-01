Kayseri'ye 15 günde ikinci ceza!



Profesyonel Disiplin Kurulu, Kayserispor'a 50 bin TL ceza verdi.



Kayserispor kulübü, Süper Ligi talimatnamesinin oyuncuların uygunluğu maddesinin 3.fıkrasında yer alan "Süper lig kulüplerinin katılacakları resmi müsabakalarda, müsabakanın oynanacağı tarihte kulübe tescil edildiği tarih üzerinden, kesintili veya kesintisiz olarak en az iki yıl süre geçmiş 01.01.1986 veya daha sonra doğmuş bir TC vatandaşı profesyonel futbolcuyu 18 kişilik müsabaka isim listesinde bulundurmaları gerekir " maddesine aykırı olarak Konyaspor maçında bu kuralı hiçe saydığı için PDFK'nın 50 bin TL'lik cezasıyla karşı karşıya kaldı.



Konyaspor ile kendi evinde 1-1 berabere kaldığı geçen haftaki karşılaşmada kadrosunda kriterlere uygun genç oyuncu oynatmadığı gerekçesiyle 50 bin TL para cezasına çarptırılan Kayserispor, Denizlispor maçında da tribünlere bedava seyirci aldığı için 7 bin 500 TL cezaya çarptırılmıştı.



Kayserispor'un geçtiğimiz pazar günü Konyaspor ile oynadığı maçta futbol müsabakalarında belirtilen zorunlu kriterlere uygun genç oyuncuya kadrosunda yer vermemesinden dolayı 50 bin TL para cezasına çarptırılması, Kayserili sporseverlerin tepkisine yol açtı. Bunun bir idari hata olduğunu belirten taraftarlar isyan ederken, "Kayserisporlu yöneticiler bize bedavacı deyip, stada bedavacı aldıkları için Futbol Federasyonunca, 7 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Yani söylediklerinin , kulübün internet sitesine koydukları haberin aksine davranıp kulübü zarara uğrattılar. Bununla kalmayıp, konyaspor maçında da idari bir hata yapıp, gençlere önen veriyoruz, gençleri kazanacağız derken, genç oyuncu oynatmadıkları için 50 bin TL para cezasına çarptırıldılar. Kulübün iki haftada idari hatalar yüzünden yediği 57 bin TL'lik ceza, kulüp kasasından değil , buna neden olanların cebinden çıkmalıdır" diye konuştular.



