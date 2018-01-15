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Spor

Kayserispor'un yeni forveti Artem Kravets kimdir?

Sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev'den aldığı Ukraynalı forvete imza töreni düzenledi

15 Ocak 2018 18:41

Kayserispor, Dinamo Kiev'in sözleşmesi sona eren 28 Ukraynalı milli forveti Artem Kravets ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor'dan açıklama

Artem Kravets Kayserisporumuzda Kayserisporumuz; Dinamo Kiev ve Ukrayna Milli Takımı’nın santraforu Artem Kravets’e 2017- 18 sezon başlangıcında (Haziran ayında) talip olmuş ve oyuncuyla anlaşılmasına rağmen, yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer bir süre askıya alınmıştır. Futbolcunun Dinamo Kiev’le olan sözleşmesinin bitimine 6 ay kalınca yasal görüşmelere yeniden başlanmış ve sezon sonundan geçerli olmak üzere 3 yıllık mutabakat temin edilmiştir.

Önümüzdeki yarım sezon içinse oyuncu ancak bedelsiz çıkarsa transferin ara transfer döneminde de gerçekleşeceği konusunda anlaşılmıştır. Daha sonraki süreçte oyuncu sözünde durmuş ve ciddi fedakarlık yaparak bonservisini kulübünden alarak Kayserispor’la bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kariyeri bilinen ve hedeflerimiz doğrultusunda takımımıza büyük katkı yapacağına inandığımız futbolcu ile yapılan bu sözleşmenin oyuncuya, kulübümüze ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz.

Artem Kravets kimdir?

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de 82 maça çıkan Kravets, 42 gole imza atarken 1 de asist yaptı. 1,90'lık dev forvet, son 2 sezonunu Almanya'nın Stuttgart ve İspanya'nın Granada takımında geçirdi fakat buralarda beklenileni veremedi. Ayrıca Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna forması altında 7 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Kravets, futbola alt yapısında yetiştiği Dinamo Kiev'de başladı. En başarılı lig performansını ise yine Dinamo Kiev'de yaşadı. 2014-2015 sezonunda çıktığı 24 lig maçında 16 gol kaydetti.

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