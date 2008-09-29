Kayserispor'un tur inancı tam



Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımını yenerek Kayserili hemşehrilerine çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi.



Mamur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Kupası 1. turunda, 2-1 yenildiği rakibi PSG ile 2 Ekim'de Fransa'da rövanş maçına çıkacaklarını ve bu maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi.



Yarın özel uçakla Fransa'ya hareket edecek olan Kayserispor'un PSG karşısında kendisine yakışan bir futbol sergileyeceğini kaydeden Mamur, şöyle devam etti:



''Yarın özel uçakla Fransa'ya hareket edeceğiz. Bayramın 3. günü de PSG ile rövanş maçı oynayacağız. Biz ümitliyiz. İlk maçta işi zora soktuğumuzun farkındayız, ama mücadelemizi herkes görecek. Ragıp, Cangele ve Milan Proviç de bu maçta oynayabilir. Bayramda, hemşehrilerimize çifte bayram yaşatmak istiyoruz. Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum.''







