Kayserispor'un hedefleri belli



Kayserispor Basın Sözcüsü Yücel Şahin, Fortis Türkiye Kupası'nda final oynamak ve Süper Lig'deki çıkışlarını sürdürmek için çalıştıklarını belirtti.



Şahin, yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Ankaraspor karşısında şanssız bir yenilgi aldıklarını hatırlatarak, bu hafta bir başka Ankara takımı olan Ankaragücü'nden deplasmanda 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Hem Fortis Türkiye Kupası hem Turkcell Süper Lig'de mücadelelerinin süreceğini belirten Şahin, şunları söyledi: ''Ligin başından beri sakat futbolcularımız nedeniyle sıkıntı çekmiştik. Sakat futbolcularımızın sahaya dönmelerinden sonra takımımız yeniden oturmaya başladı. Futbolcuların alternatifleri arttı. Sakat futbolcumuz sadece Koray kalırken, Aydın'da Ankaragücü maçında forma giydi. Deplasmanda 3 gol atarak net skorla 3 puan almanın sevincini yaşıyoruz. Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Altay'ı konuk edeceğiz, pazar günü ise ligde kendi sahamızda Beşiktaş ile karşılaşacağız. Hem Türkiye Kupası'nda finale yürüyüp hem ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda sürüyor.''







