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Spor

Kayserisporlu Staphene Badji; ''Süper Lig’in seviyesi üst seviyede''

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA) KAYSERİSPORLU futbolcu Stanpehe Badji Spor Toto Süper Lig’in bu sezon daha üst seviyede olduğunu söyledi

10 Kasım 2017 16:38

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA) KAYSERİSPORLU futbolcu Stanpehe Badji Spor Toto Süper Lig’in bu sezon daha üst seviyede olduğunu söyledi.
Yarın Kadir Has Sahası\'nda 1\'inci Lig takımlarından Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü takımı ile hazırlık maçı yapacak olan Kayserispor çalışmalarını tamamladı. Bugün yapılan antrenmana milli takım kamplarında olan 7 futbolcu ile sakatlığı bulunan Varela katılmadı. Kayserispor’un tecrübeli ismi Şamil Çinaz ise salonda çalıştı. Sarı Kırmızılıların antrenmanında U21 takımından 5 futbolcu da as takımla birlikte çalıştı. Düz koşu ve 5’e 2 ile başlayan antrenman yarı saha çift kale maç ve şut çalışması ile devam etti.
Antrenmandan sonra  Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Staphene Badji açıklamalarda bulundu. Badji, “Sezona iyi başladık. Şu an için takımda her şey iyi gidiyor. İnşallah sezonu iyi yerde bitireceğiz. İyi çalışıyoruz. Umuyoruz çalışmalarımızın sonucunu alacağız. Performansımın üst düzeyde  olmasının en büyük nedeni iyi motive olmamdan kaynaklanıyor. Motive olmamı sağlayan ise, burada çalışan herkestir. Ayakkabılarımızı yıkayandan, en üst düzeyde çalışanlara kadar herkes bize çok yardımcı oluyor. Ben de bu sayede elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu sayede  takıma katkım oluyor ve  mutlu oluyorum. Bu sene Süper Lig’in seviyesi daha da yüksek. 2015-2016 sezonunda da Türkiye’de Medipol Başakşehir\'de forma giymiştim. Bu sezon Süper Lig, o yıllara nazaran daha üst seviyede” diye  görüşlerini dile getirdi.

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