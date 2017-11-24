Kayserisporlu futbolcular Öğretmenler Günü'nde öğrencilerle buluştu

Başkan Bedir: \'\'Bu sezon sıkıntı çekmeyiz\'\'

Asamoah Gyan: \"Kayserispor için elimden geleni yapacağım\"

Erkan Kaş: \"Burada bir aile ortamımız var\"

Kayserisporlu futbolcular, 24 Kasım Öğretmenler günü sebebiyle Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi\'nde söyleyişe katıldılar.

Lig\'de 13\'üncü haftada konuk edeceği Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi Kayserispor\'da Başkanı Erol Bedir, futbolcular Umut Bulut, Asamoah Gyan ve Erkan Kaş, Sümer Kampüsü içerisinde bulunan Ahmet Eren Anadolu Lisesi\'nde söyleşide öğrencilerle buluştular. Okula gelişte öğrencilerin yoğun sevgi gösterisi ile karşılanan futbolcuların bulunduğu konferans salonu izleyicilere yetmedi. Futbolculara sorular yöneten öğrenciler, pazartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı için başkan Bedir\'den bilet sözü aldılar.

BAŞKAN BEDİR: \'\'BU SEZON SIKINTI ÇEKMEYİZ\'\'

A Milli Futbol Takım\'ın ve yabancı sınırlamasının tartışıldığı şu günlerde bu tartışmaları geride bırakarak bu okulda olduğu gibi gençlerin spor yapacağı tesislerin yapılmasının önemli olduğunu kaydederek söze başlayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sözlerinin devamında , \"Kayserispor hepimizin bir değeridir. İnşallah geçen sezon çektiğimiz sıkıntıları çekmeyiz. Beni tanıyanlar geçen sezon saçımın ne kadar beyazladığını gördüler. Bu göreve geldiğimden beri bu takımın gerçek sahiplerine yani sizlere sunulmaya başlanıldığını söylemek istiyorum\" diye belirtti.

Bir soru üzerine üç büyükler deyimine katılmadığını kaydeden Erol Bedir, taraftar, yönetim ve teknik kadro görevini iyi yaptığı sürece büyük bütçeli takımlarla yarışabilecek düzeye gelinebileceğini sözlerine ekledi.

ASAMOAH GYAN: KAYSERİSPOR İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Asamoah Gyan ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, \'\'Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Söyleyecek çok şeyim var ama sizi burada sıkmak istemiyorum. İstediğimiz tek şey sizi motive etmek. Umut Bulut ve Erkan Kaş gibi çok kıymetli sporcular da burada, onlar da sizler gibi bu okul yıllarından geçtiler. Ben Kayseri\'ye geldiğimden beri çok güzel karşılandım. Zaman zaman sakatlıklarım nedeniyle bekleneni veremediğimin farkındayım ancak ileriki zamanlarda performansım ile bu zamanları unutturmak istiyorum\" diye konuştu.

Pastırma, sucuk ve mantı hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine Asamoah Gyan, \"Hepsini de tattım çok güzeller ama fazla yememeye çalışıyorum, formumu korumak zorundayım\" diye yanıt verdi.

Umut Bulut bir soru üzerine bu kadar iyi bir ivme yakalamışken Kayserispor için Avrupa kupalarına katılmanın bir hayal olmadığını kaydetti.

GYAN\'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Geçtiğimiz günlerde 32\'nci yaşına basan Asamoah Gyan için katıldığı söyleşide öğrenciler doğum günü pastası kesti. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Asamoah Gyan için futbolcu arkadaşları geçtiğimiz gün kulüp tesislerinde sürpriz doğum günü organizasyonu yapmışlardı. Bu kez de Ganalı yıldız için Ahmet Eren Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de doğum günü pastası getirdi. Takım arkadaşı Umut Bulut ile birlikte pastayı kesen Asamoah\'a öğrenciler yoğun tezahüratta bulundular.

ERKEN KAŞ: BURADA BİR AİLE ORTAMIMIZ VAR

Okul yıllarının aklına geldiğini kaydeden Kayserisporlu Erkan Kaş da, \"Bugün burada bulunduğum için çok mutluyum. Ben de bir ticaret lisesi mezunuyum. Okumayı seviyordum ama bir türlü becerememiştim. Kendime bir karar verdim ve futbolcu olmayı sevdim. Kayseri\'de çok güzel bir aile ortamımız var. Gençlerden bir şey istiyorum; herkes bir şeye karar vermeli ve çaba göstermeli\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserisporlu futbolcuların okula gelişi

- Kayserisporlu futbolcuların karşılanması

- Kayserisporlu futbolcuların konuşması

- Öğrencilerin soruları

- Öğrencilerin futbolcularla fotoğraf çekim ve imza almaları

- Genel detay

HABER - KAMERA: İLYAS KAPLAN/KAYSERİ, DHA

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