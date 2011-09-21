-Kayserisporlu Cangele, dizinden ameliyat oldu İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Kayserispor'un Arjantinli futbolcusu Franco Dario Cangele, sakatlık geçirdiği dizinden İstanbul'da ameliyat oldu. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Bursaspor-Kayserispor maçında dizinden sakatlanan Cangele, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildi. Karşılaşmada diz burkulması nedeniyle ciddi biçimde sakatlanan Arjantinli futbolcuya, ortopedi ve travmatoloji uzmanları Prof. Dr. Ömer Taşer ve Dr. Sarper Çetinkaya tarafından cerrahi operasyon yapıldı. Sağ dizine artroskopik revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan Cangele'nin ameliyatının başarılı geçtiği ve 4 ile 6 ay içinde sahalara dönmesinin beklendiği açıklandı.