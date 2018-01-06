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Spor

Kayserispor'dan neşeli antrenman

Gürkan DURAL/ANTALYA,(DHA) - KAYSERİSPOR, Antalya kampının 2'nci gününde hazırlıklarına devam etti

06 Ocak 2018 16:30

Gürkan DURAL/ANTALYA,(DHA) - KAYSERİSPOR, Antalya kampının 2\'nci gününde hazırlıklarına devam etti. Sarı kırmızılı ekipte oyuncuların neşeli görüntüsü ön plana çıktı.
Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren Kayserispor, dün başladığı kampın ikinci gününde sabah saatlerinde çalıştı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde ısınma hareketleriyle başladı. Akabinde ise vites artıran sarı kırmızılı ekipte oyuncular saha kenarında sprint koşusu çalışması gerçekleştirdi. Ardından farklı istasyonlarda top sürme çalışması yapan Kayserispor, son bölümde ise şut çalışması yaptı. Antrenman boyunca Kayserisporlu futbolcuların neşeli halleri dikkat çekerken, oyuncular düz koşu esnasında birbirleriyle şakalaştı.

Görüntü Dökümü 
-Antrenman

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