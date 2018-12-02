Kayserispor'da Sağlam dönemi sona erdi

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA) - Kayserispor\'da yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Ertuğrul Sağlam\'ın görevine son verildi. Sarı kırmızılılarda yeni teknik direktör arayışı başladı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, dün 2-0\'lık yenilgiyle sonuçlanan Trabzonspor maçı sonrası bugün teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile uzun süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Bedir, \"Yaptığımız görüşme sonrası teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile yollarımız tazminatsız olarak ayrıldı. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yeni bir teknik direktör konusundaki görüşmeler sürüyor\'\' dedi. Dün oynanan Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası orta hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından karşılaşma bitiminde ihraç edilen ve basın toplantısına katılmayan Ertuğrul Sağlam\'ı taraftarlar da istifaya davet etmişti.