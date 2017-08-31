Kayserispor'da mini zirve

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir ile teknik direktör Marius Sumudica takımın durumu ve transfer konusunda 2-3 saatlik bir toplantı yaptı.

Ligde üçüncü hafta sonunda sahadan 1 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Kayserispor, Osmanlıspor maçı sonrası 3 günlük izin yaptı. Sarı kırmızılılar milli maç nedeniyle lige verilen Cumartesi Günü Beşiktaş ile İstanbul’da yapacağı hazırlık maçı için çalışmalara başladı.

BAŞKAN BEDİR: FİKİR ALIŞ VERİŞİNDE BULUNDUK

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Hocamızla geçmiş maçları değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Bir hafta sonra bitecek olan transfer sezonu öncesinde takımda gidecekler ve kalacaklar adına Marius Sumudica’dan fikir aldık. Kayserispor nasıl daha iyi olur diye fikir alış verişinde bulunduk. Welliton’un haksız feshi sonrası bazı futbolcularla görüşmelerimiz var. Hocamız elindeki kadro ile açığı kapatabileceğini söylüyor. Eğer kulüp bünyesine ve hocamızın istediği özelliklere uyan bir oyuncu olursa hayır demeyeceğini söyledi. Temas halinde olduğumuz oyunculardan şartlarımıza uyan, takımda sıkıntı yaratmayacak bir isim olursa transfer yapabiliriz. Hocamızın konuşmasına göre; Şubat’a kadar da bu kadro ile gidebiliriz. Yönetim olarak biz tedbirli olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz senelerdeki sıkıntıları da yaşamak istemiyoruz. Sivasspor maçı öncesi herşey açıklığa kavuşur” diye konuştu.

Beşiktaş maçı öncesi yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarına giden Asamoah Gyan ile Ryan Mendes katılmadı. Futbolcular ilk etapta düz koşu ve ısınma hareketleri, ikinci kısımda kondisyon ve 5’e 2 ve şut çalışması yaptılar.

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