Kayserispor'da Furkan Özçal sevinci

Kayserispor'da sakatlığı yüzünden sezon başından beri oynayamayan Furkan Özçal, bu hafta Ankaraspor maçında formasına kavuşacak.



Asbaşkan Şaban Miraboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Almanya'nın 1860 Münich takımından transfer ettikleri 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan'ın, dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun ilk 4 haftasında forma giyemediğini söyledi.



Bu futbolcunun 10 gündür idmanlara katıldığını ve sakatlığının tamamen geçtiğini belirten Miraboğlu, şunları kaydetti:



“Son 2 sezondur sakatlıklar yüzünden çok sıkıntı yaşadık. İyi transferler yapmamıza rağmen sakatlıklar nedeniyle çoğu zaman ideal kadromuzu sahaya süremiyoruz. Takıma çok faydalı olduğunu düşündüğümüz Furkan da bu sezon forma giyemedi. Sakatlığı geçen Furkan, hafta sonu sahamızda Ankaraspor ile oynayacağımız maçta görev alacak. Hakan Altuntaş'ın da sakatlığı geçti. Eren, Abdullah ve Merter'in sakatlığı ise sürüyor.”



Kadir Has Stadı'nda oynanan Türkiye-Estonya maçı sonrası saha zeminiyle ilgili eleştirilere de değinen Miraboğlu, “Kadir Has Stadı'nda saha zemini daha düzgün olabilir. İyi bir zeminde daha iyi futbol oynanır” dedi.



Miraboğlu, seyircinin de desteğiyle Ankaraspor maçından 3 puan almak için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını sözlerine ekledi.



