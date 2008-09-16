Kayserispor'a UEFA öncesi şok



Kayserispor teknik kadrosu, Perşembe günü oynanacak UEFA 1. tur karşılaşması öncesi Puroviç ve Aydın'ın sakatlıkları, Durmuş'un da ailevi mazereti nedeniyle bu maçta oynayamayacak olmasıyla sarsıldı. PSG maçı öncesi sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Cangele, Ragıp ve Olembe ile birlikte eksik futbolcu sayısı böylece 6'ya yükseldi. Koray'ın durumu ise maç saatinde netleşecek.



Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay kafkas, sakatlıklardan gözlerini açamadıklarını, sürekli olarak kadroda ve sahaya sürdüğü 11'de değişiklik yapmak zorunda kaldığını söyledi. Kafkas, "Kulüp doktorumuzun yaptığı son muayene sonucu santrafor Puroviç ile stoper Aydın'ın Perşembe günü oynayacağımız PSG maçında forma giymemeleri kesinleşti. Durmus ile annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kamptan ayrıldı. Koray'ın durumu henüz belli değil. Cangele, Ragıp ve Olembe'nin de sakatlıkları sürüyor. Lig, kupa ve UEFA derken iki haftalık yoğun tempoda bu kadar sakat oyuncumuzun bulunması bizim için elbette dezavantaj" diye konuştu.





Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas, sarı kırmızılı ekibin üç maçta sadece bir gol atmasının eleştirilmesine katılmadığını belirterek" Şunu kimse unutmasın, Kayserispor Süper ligde kalesinde 3 haftadır gol görmedi. Forvette sıkıntılarımız olabilir ama defansımız nazar değmesin, gole geçit vermedi. PSG maçında da öncelikli hedefimiz gol atamıyorsak yememek olacak. Zira, tur şansımızı Paris'e taşımak istiyoruz. Paris'de Nantes maçını çıplak gözle seyrettiğimiz Fransız rakibimiz kadrosunda önemli oyuncular barındırıyor. Biz de Kayseri'de rövanş için avantajlı bir sonuç elde etmenin peşindeyiz." şeklinde konuştu.





UEFA Kupası 1. Tur ilk maçı için aralarında Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Kezman'ın da bulunduğu Paris Saint Germain takımı yarın saat 14.30 sıralarında özel uçakla Kayseri'ye gelerek Hilton Oteli'nde kampa girecek. Paris ekibi daha sonra maçın oynanacağı Atatürk Stadında ter antrenmanı yapacak. PSG'li yöneticiler onuruna, Kayserispor Kulübü tarafından bir yemek verilecek





Perşembe günü saat 21.00'de Kayseri Atatürk Stadı'nda oynanacak ve D Spor kanalından naklen yayınlanacak Kayserispor-PSG maçını Hollanda'lı Bernie Raymond (Kevin) Blom yönetecek. Sarı kırmızılı taraftar karşılaşmayı kale arkası: 10 YTL, maraton: 20 YTL,kapalı: 100 YTL bilet ücreti ödeyerek izleyebilecek. Karşılaşmada kombine biletlerin geçerli olacağı da Kayserispor Kulübü tarafından duyuruldu. Meteroloji uzmanları maç saatinde hava sıcaklığının 20 derece dolayında geçeceğini, gece yağış beklenmediğini ifade ettiler



