-KAYSERİSPOR'A BİR GURBETÇİ DAHA KAYSERİ (A.A) - 08.07.2010- Kayserispor, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Ufuk Selim Teber'i renklerine kattı. Kayserispor Asbaşkanı Şaban Miraboğlu, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ufuk Selim Teber ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Miraboğlu, ''Transfer çalışmalarımız sürüyor. Yurt içinde ve yurt dışında listemize aldığımız kaliteli futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyor'' dedi. Eintracht Frankfurt kulübünden yapılan açıklamada ise Selim'in Frankfurt ile 30 Haziran 2011 yılına kadar olan sözleşmesini dün feshettiği ve kendi isteğiyle Kayserispor'a transfer olduğu ifade edildi. Selim Teber, 2009/2010 sezonunda Hoffenheim takımından Frankfurt'a transfer olmuş ve oynadığı 29 karşılaşmada 1 gol kaydetmişti.