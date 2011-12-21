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Spor

Kayserispor: 3

21 Aralık 2011 21:11

-Kayserispor: 3 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı) KAYSERİ (A.A) - 21.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Kayserispor-Ankaragücü maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 4. dakikada Sefa'nın sol kanattan ters kanada doğru kullandığı korner atışından gelen topa Sefa'nın kafayla vuruşunda kaleci Özden, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 5. dakikada Okay'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında karambol yaşandı. Troisi'nin dokunduğu top, kale çizgisini geçince, Turgut eliyle meşin yuvarlağı çıkarmaya çalıştı. Hakem Halis Özkahya golü verdi ve Turgut'a da sarı kartını gösterdi: 1-0. 14. dakikada Sefa'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Gökhan topu dokunamayınca, arkadan gelen Troisi meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Top, üstten auta çıktı. 22. dakikada topla ceza sahasında buluşan Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptı. Dönen topa vuran Troisi, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 32. dakikada gelişen Kayserispor kontratağında Ankaragücü defansı az adamla yakalandı. Kendi sahasından aldığı topla rakip alana geçen Gökhan Ünal, meşin yuvarlağı Sefa'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sefa, topu filelerle buluşturdu: 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle ile sona erdi. Stat: Kadir Has Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Nihat Mızrak Kayserispor: Navarro, Hasan Ali, Eren, Khizanishvili, Troisi, Abdullah, Gökhan, Riveros, Sefa, Okay, Pekarik Ankaragücü: Özden, Kaan, Aydın, İshak, Hürriyet, Güven, Murat, Ediz, Serdar, Turgut, Ergin Goller: Dk. 5 ve 22 Troisi, Dk. 32 Sefa (Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 5 Turgut, Dk. 25 Ediz, Dk. 37 Kaan (Ankaragücü)

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