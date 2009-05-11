Kayserispor zorlanmadı



Turkcell Süper Lig’in 31. haftasının kapanış maçında Kayserispor, kendi sahasında Gaziantepspor 3-0 yenmeyi başardı.



Turkcell Süper Lig'de Kayseri’de oynanan 31. haftanın son maçında Kayserispor, Gaziantepspor’u 3-0 mağlup etti.



Yaklaşık 5 bin Kayserispor taraftarının geldiği maçı, 100 kadar Gaziantepspor taraftarı izledi.



Kayserispor’da Tolunay Kafkas son haftalardaki klasik onbiri ile mücadele ederken, Gaziantepspor yıldız oyuncular sakatlığı süren Tabata ve cezalı Beto’dan yoksun olarak sahaya çıktı.



Maçın başlarında Erman Özgür, Eduardo ve Ivan De Souza ile pozisyonlar bulan konuk ekip Gaziantepspor, bunlardan yararlanamazken, ev sahibi Kayserispor 36. dakikada Toledo’nun attığı golle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi.



İkinci yarı ev sahibi Kayserispor hızlı başladı ve 56. dakikada Cangale ile skoru 2-0’a taşıdı.



76. dakikada bu kez Mehmet Eren ile ev sahibi Kayserispor skoru 3-0’a getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-0 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Kayserispor puanını 44’e yükseltirken, Gaziantepspor da 42 puanda kalmış oldu.





KAYSERİSPOR: 3 - GAZİANTEPSPOR: 0

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Bülent Gökçü, Hakan Yemişkent

Kayserispor: Souleymanou, Ali Turan, Aydın, Eren Güngör, Toledo, Mehmet Eren, Saidou, Abdullah Durak, Furkan Özçal (Dk. 72 Turgay Bahadır), Puroviç (Dk. 80 Bilal Aziz), Cangele (Dk. 90 Aghaova)

Gaziantepspor: Murat Şahin, Murat Ceylan, Deumi, Bekir, İsmail Köybaşı (Dk. 65 Olcan), İbrahim Ferdi (Dk. 65 Ahmet Arı), Zurita, Hakan Bayraktar, Ivan De Souza, Erman Özgür, Eduardo

Goller: Dk. 36 Toledo, Dk. 56 Cangele, Dk. 76 Mehmet Eren (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Proviç, Dk. 67 Ali Turan (Kayserisppor)



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Erman Özgür’ün uzaktan vuruşunda top, Kayserispor kalecisi Souleymanou'da kaldı.



13. dakikada İsmail Köybaşı'nın ortasında ceza alanında topla buluşan Eduardo, uygun pozisyondan yararlanamadı.



15.dakikada Ivan De Souza'nın ceza alanından attığı sert şutu, Kayserispor kalecisi Soulaymanou, top filelere gitmeden uçarak kurtardı.



36. dakikada Kayserispor golü buldu. Furkan Özçal'ın soldan yaptığı ortada, ceza alanında yükselen Toledo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.



40. dakikada Cangele'nin ara pasıyla ceza alanına giren Mehmet Eren, uygun pozisyondan yararlanamadı, kaleci Murat Şahin topu kornere gönderdi.



Maçın ilk yarısı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



İkinci yarıya daha atak başlayan Kayserispor, 2. golü Cangele ile kazandı.



56. dakikada Furkan Özçal'ın ara pasıyla ceza alanına giren Cangele, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Gol sevinciyle saha kenarındaki panoları tekmeleyen Proviç sarı kart gördü.



69. dakikada Ahmet Arı'nın uzaktan sert şutunu Kayserispor kalecisi Souleymanou çeldi, dönen topu defans uzaklaştırdı.



76. dakikada Cangele'nin pasıyla ceza alanına giren Mehmet Eren, sert şutla topu Gaziantepspor filelerine göndererek takımının 3. golünü attı: 3-0.



90. dakikada ceza alanına giren Zurita uygun pozisyonda topu Kayserispor kalecisi Souleymanou'ya kaptırdı. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



