Kayserispor zorlanmadı



Turkcell Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, Saidou, Abdullah Durak ve Mehmet Topuz'un golleriyle deplasmanda Hacettepe'yi 3-0 mağlup etti.



Turkcell Süper Lig'in 16. haftasında son sıralardan kurtulnak için mücadele eden Hacettepe, Kayserispor'u Ankara'da ağırladı. İlk yarıyı Saidou ve Abdullah Durak2ın golleriyle 2-0 önde kapatan Kayserispor, Mehmet Topuz'un golüyle maça noktayı koyudu ve başkent deplasmanından 3 puanı 3 golle aldı.



Karşılaşmaya iyi başlayan Kayserispor, 9. dakikada Saidou'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısındaki üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 43. dakikada Abdullah Durak'ın fileleri havalandırmasıyla birlikte skoru 2-0'a getirdi.



Kalan sürede başka gol olamyınca ilk yarı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda da rakip kalede etkili olmaya devam eden Kayserispor, 63. dakikada Mehmet Topuz'un attığı golle farkı 3'e çıkartarak iyice rahatladı.



Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Kayserispor maçı 3-0 kazanarak puanını 27'ye yükseltti.



HACETTEPE: 0 - KAYSERİSPOR: 3

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: İlker Meral, Gökhan Memişoğlu, Serdar Diyadin

Hacettepe: Recep, Ümit, Orhan, Teli, Lika, Kadir, Tozo, Olgay, Serkan, Sandro, Zoko

Kayserispor: Souleymanou, Ali Turan, Aydın, Eren, Abdullah, Mehmet Topuz, Saidou, Bilal Aziz, Mehmet Eren, Cangele, Aghahowa

Goller: Dk. 9 Saidou, Dk. 43 Abdullah , Dk. 63 Mehmet Topuz (Kayserispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada Zoko'nun indirdiği topa Serkan'ın ceza yayı üzerinde yaptığı vuruşta, top az farka auta gitti.



9. dakikada Bilal Aziz'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Mehmet Eren'in kafayla indirdiği topu arka direkte tamamlayan Saidou, takımını öne geçirdi: 0-1



11. dakikada Lika'nın pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Zoko'nun kötü vuruşunda, top kaleci Souleymanou'da kaldı.



22. dakikada Sandro'nun ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Souleymanou topa sahip oldu.



24. dakikada kale çizgisi üzerinde şık çalımlarla ceza sahasına giren Mehmet Topuz'un vuruşunda, kaleci Recep gole izin vermedi.



32. dakikada Mehmet Eren'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top üst direkten oyun alanına geri döndü.



39. dakikada Serkan'ın vuruşunda, savunmadan seken topu önünde bulan Kadir'in altıpas çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta, kaleci Souleymanou gole izin vermedi.



43. dakikada sol çaprazdan gol çizgisine inen Cangele'nin ortaya çıkardığı topa Olgay müdahale edemedi. Boşta kalan topu önünde bulan Abdullah'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2



Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

