Kayserispor yeni golcüsü Artem Kravets'e imzayı attırdı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor, forvet oyuncusu 28 yaşındaki Artem Kravets ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kamp çalışmalarını sürdüren Kayserispor, kadrosuna kattığı Ukrayna Milli Takımı ve Dinamo Kiev\'in forveti Artem Kravets ile sözleşme imzaladı. Otelde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Erol Bedir de katıldı.

Başkan Erol Bedir, \"Ukrayna Milli Takımı ve Dinamo Kiev forveti Artem Kravets bugün burada. 7-8 aydır Artem ile görüşüyorduk Kayserispor\'a kazandırmak için. Kulübün bonservis konusunda bayağı bir talebi vardı. Sezon başında tekrar görüşmüştük. Oyuncu bizde oynamak istiyordu. Ama bonservis konusuna takılmıştık. Artem\'in sözleşmesi bitti. Şu an attığı imzayla Kayserisporlu oldu. Hayırlı olsun\" dedi.

Artem Kravets de \"Kayserispor başkanı benim için çok fedakarlık yaptı. Şu an bütün hedefim Kayserispor\'un başarısıdır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Basın toplantısından detay

- Artem Kravets\'in forma giymesi

- Başkan Erol Bedir\'in konuşması

- Artem Kravets\'in konuşması

(FOTOĞRAFLI)