Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: ''Galatasaray'dan puan almak istiyoruz''

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ(DHA)

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, pazartesi günü sahalarında oynayacakları Galatasaray maçından en az bir puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Kendi tesislerinde sezonun ikinci yarısının ilk antrenmanına çıkan Kayserispor, Galatasaray hazırlıklarına devam etti. Antrenmandan önce basın mensuplarıyla konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, \"Sahaya en az 1 puan parolası ile çıkacağız. Her sezon şampiyonluk için mücadele eden ve başlarında çok tecrübeli bir antrenör olan takıma karşı oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile sahadan puanla ayrılmak ve sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz\" diye konuştu.

\"TRANSFERİ KAPADIK\"

Devre arası transfer döneminde Artem Kravelts ve William De Amorim\'i kadrosuna katan Kayserispor başka bir transfer yapmayacak. Takımdan 2 ya da 3 sporcuyu yollamaları gerektiğini kaydeden Rumen teknik direktör Sumudica, Artem ve Kravets\'i takıma kazandırarak transferi kapattıklarını kaydetti.

Kupa eşleşmesi hakkında da konuşan Sumudica, yarı final yolunda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yüzde 50 şanslarının olduğunu söyledi. Sumudica, \"Karşımızda sezonun ilk yarısında oynadığımız Akhisarspor olmayacak. Takviye yapmış ve daha iyi duruma gelmiş durumdalar, iki takımı da zor bir maç bizi bekliyor. Kazanıp adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserisporlu futbolcuların antrenman sahasına gelişi

- Kayserisporlu futbolcuların antrenman öncesi görüntüleri

- Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica\'nın röportajı

- Antrenman görüntüleri

- Genel detay

FOTOĞRAFLI