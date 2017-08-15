Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: Galatasaray'a 3 puan hediye etmiş gibi hissediyorum

Süper Lig'in 2017-18 sezonunda Galatasaray'a 4-1 kaybeden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, maç sonunda "Galatasaray'a 3 puan hediye etmiş gibi hissediyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın çok iyi bir performans sergilediğini ve maçı kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Rumen teknik adam, sarı-kırmızılıların galibiyetinde taraftar desteğinin de etkili olduğunu söyledi.

Kayserispor'un Rumen çalıştırıcısı Sumudica, maç sonu şunları kaydetti:

Galatasaray'ın iyi oynayıp kazandığı bir maç. Fazla söze gerek yok. Çok iyi oynadılar ve ön tarafta bizden daha hızlı oldukları kesindi.

30 bin kişilik tribün desteğiyle işleri daha da kolay oldu, baskıyı artırdılar. İyi bir maç bekliyordum ama Galatasaray'a 3 puan hediye etmiş gibi hissediyorum kendimi.

15 kişilik yeni oyuncu sayımız var. Kolay olmadığını söylemiştim. Uyum süreci olacak. Her zaman Galatasaray gibi bir rakiple oynamayacağız. 1-1'e geldiğinde ümitlendim açıkçası ama yediğimiz gol olmayacak bir şeydi.

Galatasaray'a başarılar diliyorum, bizden iyi oynadılar. İlk maç, 34 maçtan ilkiydi bu, sorun olacağını zannetmiyorum. Kişisel olarak çok büyük hatalar yaptık, hafta boyunca analiz edeceğiz bu hataları. Herkese bunun ufak bir iş kazası olduğunu göstereceğiz.

Elimde sihirli bir değnek yok. Ne zaman gerçek Kayserispor'u göstereceğimi söyleyemem. Henüz bir resmi maç oynadık. Bunlar futbolun içinde olan şeyler.