T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: Galatasaray'a 3 puan hediye etmiş gibi hissediyorum

"Galatasaray çok iyi oynadı; ön tarafta bizden daha hızlı oldukları kesindi"

15 Ağustos 2017 03:04

Süper Lig'in 2017-18 sezonunda Galatasaray'a 4-1 kaybeden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, maç sonunda "Galatasaray'a 3 puan hediye etmiş gibi hissediyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın çok iyi bir performans sergilediğini ve maçı kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Rumen teknik adam, sarı-kırmızılıların galibiyetinde taraftar desteğinin de etkili olduğunu söyledi.

Kayserispor'un Rumen çalıştırıcısı Sumudica, maç sonu şunları kaydetti:

Galatasaray'ın iyi oynayıp kazandığı bir maç. Fazla söze gerek yok. Çok iyi oynadılar ve ön tarafta bizden daha hızlı oldukları kesindi. 

30 bin kişilik tribün desteğiyle işleri daha da kolay oldu, baskıyı artırdılar. İyi bir maç bekliyordum ama Galatasaray'a 3 puan hediye etmiş gibi hissediyorum kendimi. 

15 kişilik yeni oyuncu sayımız var. Kolay olmadığını söylemiştim. Uyum süreci olacak. Her zaman Galatasaray gibi bir rakiple oynamayacağız. 1-1'e geldiğinde ümitlendim açıkçası ama yediğimiz gol olmayacak bir şeydi.

Galatasaray'a başarılar diliyorum, bizden iyi oynadılar. İlk maç, 34 maçtan ilkiydi bu, sorun olacağını zannetmiyorum. Kişisel olarak çok büyük hatalar yaptık, hafta boyunca analiz edeceğiz bu hataları. Herkese bunun ufak bir iş kazası olduğunu göstereceğiz.

Elimde sihirli bir değnek yok. Ne zaman gerçek Kayserispor'u göstereceğimi söyleyemem. Henüz bir resmi maç oynadık. Bunlar futbolun içinde olan şeyler.

ETİKETLER

KayserisporGalatasaraySumudicateknikdirektörsüperligyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24