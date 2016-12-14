Kayserispor maçı için 40 bin bilet satıldı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, Kayserispor’u konuk edecek. Mücadelenin bilet geliri, terör saldırısında şehit olanların ailelerine verilecek.



Vodafone Arena'da bugün Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası grup maçı oynanacak.



Saat 20.30'da başlayacak maç, büyük anlam taşıyor. Beşiktaş yönetimi, bu maç için kombineleri iptal ederek tüm takım taraftarlarına teröre karşı omuz omuza stada gelmeleri çağrısında bulunmuştu.



Bu maçtan elde edilecek tribün gelirinin tamamı şehit ailelerine bağışlanacak.

40 bin biletin satıldığı mücadele en kalabalk Türkiye Kupası grup maçı olacak.