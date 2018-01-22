Kayserispor Kulübü'nden Galatasaray'ın yeni başkanı Cengiz'e tebrik mesajı

KAYSERİ, (DHA)

Süper Lig\'in 18\'inci haftasında Galatasaray ile kendi sahasında karşılaşacak olan Kayserispor, sarı-kırmızılı rakibinin yeni başkanı Mustafa Cengiz\'i kutladı.

Kayserispor Kulübü\'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurul\'da Dursun Özbek\'i geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün 37\'nci başkanı olan Mustafa Cengiz tebrik edildi.

Kayserispor Kulübü, \"Dün yapılan Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu\'nda başkanlığa seçilen Sayın Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu\'nu tebrik eder, başarılar dileriz\" mesajını paylaştı.