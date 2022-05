Maç sonucu | Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay Yukatel Kayserispor: Lung, Mert Çetin, Hosseini, Carole, Cardoso (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Onur Bulut, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Bertolacci), Campanharo (Dk. 76 Gökhan Sazdağı), Emrah Başsan (Dk. 68 Mane), Kemen, Gavranovic (Dk. 76 İlhan Parlak) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae (Dk. 84 Atilla Szalai), Novak (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Osayi-Samuel, Crespo, Zajc (Dk. 75 Gustavo), Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Arda Güler), Rossi (Dk. 68 Pelkas), Serdar Dursun Goller: Dk. 16 Zajc, Dk. 45 Rossi, Dk. 54 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+2 Arda Güler (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 35 Serdar Aziz, Dk. 56 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 73 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)