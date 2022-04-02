Maç sonucu | Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

Süper Lig'de kötü başladığı sezonda son dönemde aldığı galibiyetlerle yukarıları hedefleyen Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor deplasmanından da galibiyet ile döndü.

İsmail Kartal takımını sahaya Altay, Osayi-Samuel Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar 11'i ile çıkardı.

Hikmet Karaman'ın kadro tercihi ise şöyle oldu: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic

Fenerbahçe, 16. dakikada Miha Zajc ve 45. dakikada Diego Rossi'nin golleri ile ilk yarıyı 2 farklı önde tamamladı.

Sarı lacivertli ekip ikinci yarıda da golü erken buldu. 54. dakikada İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sol ayağı ile şık bir gol attı ve farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmaya 68. dakikada dahil olan 17 yaşındaki Arda Güler, 90+3. dakikada ceza sahası çizgisinden attığı golle skoru belirledi: 0-4.

Bu sonuçla Fenerbahçe 31. maçında 56 puana ulaştı ve maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi. Lider Trabzonspor'un 30 maçta 70 puanı bulunuyorken, 30 maçta 55 puanlı İttifak Holding Konyaspor da 3. sırada yer alıyor.

Yukatel Kayserispor ise haftayı 38 puanla kapattı.

Fenerbahçe son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Yukatel Kayserispor ise üst üste 5. maçını kaybetti.

TIKLAYIN - Arda Güler golünü attı, o istatistikte Süper Lig'de zirveye çıktı

TIKLAYIN - İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması

TIKLAYIN - İrfan Can Kahveci'nin gol sevincine top toplayıcı engeli