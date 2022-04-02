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Maç sonucu | Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin gollerini Zajc, Rossi, İrfan Can ve genç Arda Güler attı.

02 Nisan 2022 18:00

Süper Lig'de kötü başladığı sezonda son dönemde aldığı galibiyetlerle yukarıları hedefleyen Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor deplasmanından da galibiyet ile döndü.

İsmail Kartal takımını sahaya Altay, Osayi-Samuel Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar 11'i ile çıkardı.

Hikmet Karaman'ın kadro tercihi ise şöyle oldu: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic

Fenerbahçe, 16. dakikada Miha Zajc ve 45. dakikada Diego Rossi'nin golleri ile ilk yarıyı 2 farklı önde tamamladı.

Sarı lacivertli ekip ikinci yarıda da golü erken buldu. 54. dakikada İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sol ayağı ile şık bir gol attı ve farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmaya 68. dakikada dahil olan 17 yaşındaki Arda Güler, 90+3. dakikada ceza sahası çizgisinden attığı golle skoru belirledi: 0-4.

Bu sonuçla Fenerbahçe 31. maçında 56 puana ulaştı ve maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi. Lider Trabzonspor'un 30 maçta 70 puanı bulunuyorken, 30 maçta 55 puanlı İttifak Holding Konyaspor da 3. sırada yer alıyor.

Yukatel Kayserispor ise haftayı 38 puanla kapattı.

Fenerbahçe son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Yukatel Kayserispor ise üst üste 5. maçını kaybetti.

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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Yukatel Kayserispor: Lung, Mert Çetin, Hosseini, Carole, Cardoso (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Onur Bulut, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Bertolacci), Campanharo (Dk. 76 Gökhan Sazdağı), Emrah Başsan (Dk. 68 Mane), Kemen, Gavranovic (Dk. 76 İlhan Parlak)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae (Dk. 84 Atilla Szalai), Novak (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Osayi-Samuel, Crespo, Zajc (Dk. 75 Gustavo), Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Arda Güler), Rossi (Dk. 68 Pelkas), Serdar Dursun

Goller: Dk. 16 Zajc, Dk. 45 Rossi, Dk. 54 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+2 Arda Güler (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Serdar Aziz, Dk. 56 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 73 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

Maçtan önemli anlar

11. dakikada topu önünde bulan Rossi, ceza sahasında uygun durumda bulunan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada gelişen Kayserispor atağında savunma arkasına atılan topu Gavranovic kontrol etmek istedi. Kaleci Altay çıkarak topun sahibi oldu.

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı uygun durumda bulunan Rossi'nin önüne attı. Ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.

36. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay ve ardından direkten oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Bu oyucunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzaktan sert şutunda, top ağlara gitti: 0-3.

58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Emrah Başsan, topu ön direğe ortaladı. Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

74. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta, Zajc'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı savunma karşıladı. Dönen topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Arda Güler yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Serdar Dursun ağlara gönderdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.

90+2'nci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-4.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

 

 

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