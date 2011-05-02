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Spor

KAYSERİSPOR EVİNDE YENDİ KAYSERİ (A.A)

02 Mayıs 2011 00:23

-KAYSERİSPOR EVİNDE YENDİ KAYSERİ (A.A) - 01.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Kayserispor-Bursaspor maçı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 53. dakikada Kayserispor Santana ile golü buldu. Ceza alanına ortalanan topu defans uzaklaştıramayınca, top Santana'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak fileler gitti: 1-0 75. dakikada Vederson'un pasında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Miller'in sert şutunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu. 76. dakikada ceza alanına ortalanan topu kaleci Gökhan kontrol edemeyince, Altidore'nin kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı. 81. dakikada hakeme itiraz eden Bursaspor yardımcı antrenörü Mutlu Topçu, Barış Şimşek tarafından saha dışına çıkarıldı. 86. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ali Tonadoğan'ın ceza alanına ortaladığı top defanstan sekti. Kale direği dibinde Ivan Ergiç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 88. dakikada, Ömer Şişmanoğlu'na faul yapan Ömer Erdoğan, Barış Şimşek tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. 90+2. dakikada rakibiyle girdiği pozisyonda Ozan İpek'e faul yapan Ziani, sarı kart gördü. Hakem Barış Şimşek, birbirleriyle tartışan futbolculardan Ziani'ye ikinci sarı karttan kırmızı kart, Ozan İpek'e de kırmızı kart gösterdi. Başka gol olmayınca, karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.   Karşılaşmayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da izledi. Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Barış Şimşek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Orkun Aktaş xx Kayserispor: Gökhan xx, Hasan Ali xx, Serdar Kesimal xx, Selim Teber xx, Abdullah xx, Santana xxx, Hamza xx, Ali Bilgin xx (Dk.75 Ömer Şişmanoğlu), Savaş x (Dk. 44 Mehmet Eren xx), Ziani xx, Amrabat xx Bursaspor: Yavuz xx, Ömer Erdoğan xx, Serdar Aziz xx, Vederson xx, Volkan xx (Dk. 85 Turgay Bahadır x), Kirita xx, Bekir xx (Dk. 71 Ivan Ergiç x), Ozan xx, Ali Tandoğan xx, Martin xx (Dk. 67 Altidore x), Miller xx Gol: Dk. 53 Santana (Kayserispor) Sarı Kartlar: Dk. 24 Kirita, Dk. 80 Miller, Dk. 84 Ali Tandoğan, Dk. 89 Serdar Aziz (Bursaspor), Dk. 31 Selim Teber, Dk. 45 Abdullah, Dk. 45 Serdar Kesimal, Dk. 90+2 Ziani (Kayserispor) Kırmızı Kartlar: Dk. 88 Ömer Erdoğan, Dk. 90+2 Ozan İpek (Bursaspor), Dk. 90+2 Ziani (Kayserispor) 

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