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Spor

Kayserispor'da Petrescu dönemi sona erdi

23 Şubat 2021 21:59

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı. Gerekçe olarak ise ailevi nedenler gösterildi. 

Kulüp ayrılığı sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu: 

Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkan Kayserispor, 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı.

Dan petrescukayserispor
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