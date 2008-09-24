Kayserispor beşledi

Fortis Türkiye Kupası 2. kademe karşılaşmasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Kayserispor deplasmanda, TFF 2. Lig 5. Grup ekiplerinden İskenderun Demir Çelikspor'u 5-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.
İskenderun'daki mücadelenin ilk yarısını da 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 44 ve 53. dakikalarda Mehmet Topuz, 51 ve 58. dakikalarda Turgay Bahadır ile 83. dakikada Tevfik Köse atarken, ev sahibi ekibin tek golü 73. dakikada Bülent'ten geldi.
STAT: 5 Temmuz
HAKEMLER: Deniz Çoban, Yasin Duran, Mehmet Kağan Bingöl
İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR: Ömer Kısa, Taner, Serkan, Ömer Deniz, Ali Gürsoy, Salih, Fatih Sarı, Ahmet Nazım (Bülent dk. 57), Fatih Aytekin, Hüseyin Kuday (Volkan dk. 77 ?), Recep (Enis dk. 57)
KAYSERİSPOR: Souleymanou, Durmuş, Ali Turan, Escobar, Saidou, Bilal, Aghahowa (Tevfik dk. 59), Olembe (Turgay dk. 46), Eren, Mehmet Topuz, Mehmet Eren (Umut dk. 67)
GOLLER: Mehmet Topuz (dk. 43), Turgay (dk. 47 ve 55), Aghahowa (dk. 49), Tevfik (dk. 82) (Kayserispor), Bülent (dk. 72) (İskenderun Demir Çelikspor) Kupada toplu sonuçlar