Kayserispor beşledi

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İskenderun'daki mücadelenin ilk yarısını da 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 44 ve 53. dakikalarda Mehmet Topuz, 51 ve 58. dakikalarda Turgay Bahadır ile 83. dakikada Tevfik Köse atarken, ev sahibi ekibin tek golü 73. dakikada Bülent'ten geldi.STAT: 5 TemmuzHAKEMLER: Deniz Çoban, Yasin Duran, Mehmet Kağan BingölİSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR: Ömer Kısa, Taner, Serkan, Ömer Deniz, Ali Gürsoy, Salih, Fatih Sarı, Ahmet Nazım (Bülent dk. 57), Fatih Aytekin, Hüseyin Kuday (Volkan dk. 77 ?), Recep (Enis dk. 57)KAYSERİSPOR: Souleymanou, Durmuş, Ali Turan, Escobar, Saidou, Bilal, Aghahowa (Tevfik dk. 59), Olembe (Turgay dk. 46), Eren, Mehmet Topuz, Mehmet Eren (Umut dk. 67)GOLLER: Mehmet Topuz (dk. 43), Turgay (dk. 47 ve 55), Aghahowa (dk. 49), Tevfik (dk. 82) (Kayserispor), Bülent (dk. 72) (İskenderun Demir Çelikspor)