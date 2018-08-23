Kayserispor Başkanı, 'ligin topa en çok sahip olan takımı'nı açıkladı: Kayserispor

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in topa en çok sahip çıkan takımının kendileri olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin cumartesi günü saat 21.45'te oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncusu olmadığını belirten Bedir, ''Ligde bizi bundan sonra zorlu maçlar bekliyor. Ancak, Süper Lig'in en çok topa sahip olan ve gol yememiş tek takımıyız" dedi. Bedir, şöyle devam etti:

"Süper Lig'de bu sezon kolay maç yok. Bizim avantajımız, diğer takımlardan önce transferi bitirip, lige 3 aşamalı kamp dönemi ile hazır olarak girmek oldu. İstatistiklere bakıldığında ligin 2 haftalık diliminde topa en çok sahip olan, henüz gol yemeyen tek takımıyız. Taraftarımızın desteğiyle Evkur Yeni Malatyaspor maçını da kayıpsız olarak kapatıp, zorlu deplasman maçlarımız öncesi arzuladığımız puanları toplamak istiyoruz."

(DHA)