Kayserispor Başkanı Bedir: "Kalan maçlardan ortalama 10 puan almak istiyoruz”

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, \"Kalan 5 maçtan ortalama 10 puan toplayarak sezonu tamamlamak istiyoruz\" dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Medipo Başakşehir\'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Takımının son antrenmanını takip eden kulüp başkanı Erol Bedir, \"Son üç haftada aldığımız sonuçlar bize yakışmıyordu. Yediğimiz 11 gol var hiç gol atamamıştık. Puan ve moral açısından iyi değildik\" diye konuştu.

Bedir konuşmanın devamında, \"Hedefleri olan ve o maçlara kadar aldığı sonuçlarla adından söz ettiren takım olarak demoralize olmuştuk. Trabzon\'da ilk yarı iyi oynamamıza rağmen ikinci yarıda 4 gol yedik. O maçtan sonra toplantı yaptık. Taraftara, medyaya ve kamuoyuna kulak verdik. Hemen hemen hiç bir kulüpte olmayan birlik beraberlik üst düzeydeydi. Sadece bir takım şeyler bir araya gelmiyordu ve sanırım ilk yarıda aldığımız puanların rehavetini yaşıyorduk. Bunların tedbirini aldık ve hoca da rotasyon yaptı. İyi bir oyun oynadık, pozisyon vermedik. Ama futbol ters bir oyun, son dakikalarda hop oturup hop kalktık. İyi bir oyunla üç puan aldık. Bu orada kaldı. O gün akşam itibariyle Başakşehir maçını düşünmeye başladık. Bundan sonra güçlü takım zayıf takım yok. Biz bu hafta Başakşehir\'e gidiyoruz. Oradan puanlar almak zorundayız. Onlar da şampiyonluk hedefi için bizi yenmek zorundalar. Sahada iyi top oynayan puanları alıyor. İnşallah çok isteyen biz olmalıyız. Hedef olarak kalan haftalarda 10 puan civarında puan alırsak hedefimize ulaşırız\" diye konuştu.

SUMUDİCA: \"İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR MAÇ OLACAK\"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, cuma günü karşılaşacakları Başakşehir maçının iki takım içinde zor geçeceğini, söyledi. Başakşehir maçı öncesi basın mensuplarına konuşan Sumudica, \"Gençlerbirliği maçı geçti. İki maç arasındaki zaman gerçekten çok kısa. Cuma günü Başakşehir\'e karşı oynayacağız. Oyuncularım için kolay değil. Kazandıkları zaman mutlu oluyorlar. Gençlerbirliği maçını kafalarından atıp gelecek maça konsantre olmaları lazım. Rakibimiz şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takım. Sezonun ilk yarısındaki maçta evimizde berabere kalmıştık. Oynayacağımız takım sahaya kazanmak için çıkacak. Takımımız her maç gibi bu maça da iyi hazırlanacak. Kolay maç olmadığını tüm Türkiye\'ye göstereceğiz. Rakibimiz şampiyonluk için mücadele ediyor. Bizim de bazı hedeflerimiz var\" İfadelerini kullandı.

Sumudica, galip geldikleri maçlarda bile çok gol yemelerinin nedeninin sorulması üzerine, \"İlk yarıda fazla gol attık. İkinci yarıda da çok gol kaydettik. Ben hücum oyununu seviyorum. Maçı 1-0 kazanmaktansa 3-2\'lik sonuçla kazanmayı tercih ediyorum. Evimizde oynadığımız 3 maçı da 3-2\'lik sonuçla kazandık. Ligin ilk devresinde de attığımız gol yediğimiz golden fazlaydı. Oyuncularım gol yememek, skoru korumak, puan kaybetmemek için çok endişeleniyorlar. Ondan dolayı da gol yiyorlar\" şeklinde konuştu.

Öte yandan sarı - kırmızılılar gerçekleştirdikleri son antrenmana düz koşu ile başladı. Antrenmanın ikinci kısmında 5\'e 2 pas ve ayak tenisi çalışması yapan takım idmanın son kısmında şut çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Muammer Zülfikar Yıldırım ve Varela ile Gençlerbirliği maçından önce sakatlanan Güray Vural katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'in açıklamaları

- Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica\'nın açıklamaları

- Antrenman görüntüleri

- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)