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Spor

Kayserispor Başkanı Bedir: "Ligde topa en çok sahip olan takımız"

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı ekibin cumartesi günü saat 21

23 Ağustos 2018 14:31

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı ekibin cumartesi günü saat 21.45\'te oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncusu olmadığını belirtti. 
Erol Bedir \'\'Ligde bizi bundan sonra zorlu maçlar bekliyor. Ancak, Süper Lig\'in en çok topa sahip olan ve gol yememiş tek takımıyız\" dedi. 
Bu sezon Süper Lig\'de kolay maç olmayacağını ifade eden Erol Bedir, \"Süper Lig\'de bu sezon kolay maç yok. Bizim avantajımız, diğer takımlardan önce transferi bitirip, lige 3 aşamalı kamp dönemi ile hazır olarak girmek oldu. İstatistiklere bakıldığında ligin 2 haftalık diliminde topa en çok sahip olan, henüz gol yemeyen tek takımıyız. Taraftarımızın desteğiyle Evkur Yeni Malatyaspor maçını da kayıpsız olarak kapatıp, zorlu deplasman maçlarımız öncesi arzuladığımız puanları toplamak istiyoruz\" diye konuştu.

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