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Spor

Kayserispor Başkanı Bedir: "Fenerbahçe’den puan ya da puanlar almak istiyoruz"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA) - KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin Türkiye’nin lokomotif takımlarından biri olduğunu kaydederek sarı-lacivertli rakibinden puan ya da puanlar almak istediklerini ifade etti

28 Ekim 2017 13:36

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA) - KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe\'nin Türkiye’nin lokomotif takımlarından biri olduğunu kaydederek sarı-lacivertli rakibinden puan ya da puanlar almak istediklerini ifade etti.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Doğan Haber Ajansı\'na açıklamalarda bulundu. 
Yeşil Bursa maçını kazanarak Ziraat Türkiye Kupası\'nda bir üst tura çıktıklarını kaydeden Başkan Bedir, \"İkili eşleşmeler devam edecek, yine seri başıyız. Türkiye Kupası’nda gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Ligde ise Fenerbahçe ile çok zorlu bir maça çıkacağız. Süper Lig’de hiçbir maç kolay değil, Fenerbahçe maçı da zor olacak. Fenerbahçe Türkiye’nin lokomotifi bir takımı. Ancak Kayserispor’da kaliteli bir takım. Kadrosuyla, yönetimiyle, yöneticiyle taraftarıyla, şehriyle bu yıl gerçekten farklı şeyler yapıyor. İnşallah İstanbul’da Fenerbahçe’den puan yada puanlar alıp şehrimize dönmek istiyoruz. Çünkü bu tip maçlardan puan almadıktan sonra fark yaratamazsınız. Fark yaratmak için futbolcularımızın motivasyonuna da fazla bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. İstanbul takımlarından da büyük çehreli takımlardan da mutlaka puan almamız lazım, alacağımıza da inanıyorum\" dedi.
\"FENERBAHÇE’Yİ YENEBİLİRİZ\"
Kayserispor’un deneyimli savunma oyuncusu Jean Armel Kana Biyik ise Fenerbahçe’den puan alabilecek güçte olduklarını kaydetti. Türkiye Kupası maçını geride bırakarak Fenerbahçe hazırlıklarına hız veren Kayserispor’da tecrübeli futbolcu Kana Biyik, \'\'İyi bir takımız. Bu zamana kadar iyi sonuçlar aldık. Kalitemizi gösterebilirsek Fenerbahçe’yi de yenebiliriz. Bu güce sahibiz\" ifadelerini kullandı.

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