Kayserispor Başkanı Bedir "Ajans Saati"nde

KAYSERİ,(DHA)

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi bu karşılaşmaya ilişkin görüşlerini ve 2018-19 sezonuyla ilgili düşüncelerini bu gece TRT Spor\'da yayınlanacak Ajans Saati\'nde dile getirecek.

Yasin Dallı moderatörlüğünde; Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl ve Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı\'nın soru ve yorumlarıyla katıldığı \"Ajans Saati\" bugün saat 20:30\'da TRT Spor ekranlarında olacak.

Programda Kayserispor Başkanı ve Türkiye Kulüpler Birliği 2. Başkanı Erol Bedir, Sarı-kırmızılı takımın hedeflerinin yanı sıra transferde kur ve döviz konularını da anlatacak.